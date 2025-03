Fiese Kritik von Joachim Llambi: Roland Trettl spricht über "Let's Dance"-Aus

Für seinen Tango zu "TNT" heimsten Roland Trettl und Kathrin Menzinger zunächst 15 Punkte ein. © Thomas Banneyer/dpa

Eine ganze Woche hatte der "First Dates"-Gastgeber für seinen am Freitagabend dargebotenen Tango mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (36) hart trainiert - am Ende nützte ihm das alles nichts.

Mit 15 Punkten - der Hälfte aller zu ergatterten Zähler - war die Reise bei "Let's Dance" trotz eines guten Gefühls früher beendet als gedacht.

Deutliche Worte wie "Das war nicht dein Tanz" von Llambi konnte und wollte der Gastronom aber bei RTL danach einfach nicht auf sich sitzen lassen.

"Ich hab auch nicht gefühlt, was Llambi gefühlt hat und er fühlt nicht, was ich fühle", lautete sein stumpfes, aber zugleich ebenso ehrliches Fazit.

Mit den Kritiken von dessen Jury-Kollegen Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) konnte Trettl dagegen wunderbar leben.