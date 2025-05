"Let's Dance": Er ist für Vorjahres-Sieger Gabriel Kelly der Favorit

Köln - Zwölf Wochen lang haben Fabian Hambüchen (37), Taliso Engel (22) und Diego Pooth (21) Blut, Schweiß und Tränen vergossen, um am kommenden Freitag im großen " Let's Dance "-Finale zu stehen. Doch wer wird sich am Ende den Titel holen?

Zum Auftakt der 18. Staffel der RTL-Show kehrte Gabriel Kelly (23) im Februar noch einmal zurück aufs prominente Tanzparkett. © Thomas Banneyer/dpa

Das fragt sich auch Vorjahres-Sieger Gabriel Kelly. Der 23-Jährige weiß genau, worauf es ankommt, um sich zum "Dancing Star" zu krönen, sieht in der Männer-Runde aber keinen ganz klaren Favoriten.

"Ich weiß es nicht", gab sich der Sohn von Angelo Kelly (43) am Rande der Halbfinalshow am RTL-Mikrofon zunächst noch zurückhaltend, ehe er sich doch noch zu einer Aussage hinreißen ließ: "Mein Gefühl liegt tatsächlich bei Diego und Ekat (Anm. d. Red: Ekaterina Leonova, 38). Aber ich lasse mich gern überraschen."

Eine Prognose sei aber "schwierig", so Gabriel. Schließlich hätten alle drei "ihre Stärken - und ihre Schwächen." So sei es für ihn zum Beispiel "ganz klar", dass Olympiasieger Hambüchen und Profitänzerin Anastasia Maruster (27) "als Team am meisten miteinander harmonieren", während Publikumsliebling und Promi-Spross Diego der beste Standard-Tänzer des Trios sei.

Und Paralympics-Star Taliso? "Der hat ein richtig schönes Gefühl, das er übermittelt", urteilte der amtierende "Let's Dance"-Sieger.