War's das mit dem Rampenlicht? Das plant Diego Pooth nach "Let's Dance"

Diego Pooth (21) sorgt gemeinsam mit Profitänzern Ekaterina Leonova (38) in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel für Furore. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das weiß der ambitionierte 21-Jährige natürlich schon jetzt ganz genau: Er will nach dem Ende des Formats erst einmal von der TV-Bildfläche verschwinden und wieder die Schulbank drücken.

"Nach 'Let's Dance' gehe ich zurück zur Uni", offenbart der Sohn von Werbe-Ikone Verona Pooth (57) gegenüber der BILD.

Diego studiert an einer Berliner Privatschule, will dort seinen Bachelor-Abschluss in "Product Management" machen - und anschließend voll durchstarten.

Dass er das Zeug dazu hat, hat er in der aktuellen Staffel deutlich gezeigt. Insgesamt elf Kilogramm reine Muskelmasse hat er aufgrund des harten Trainings mit Tanzprofi Ekaterina Leonova (18) bereits verloren. "Ich war noch nie so ein dünner Schlaks wie jetzt", meint er daher scherzhaft.

Trotz der harten Arbeit ist der 21-Jährige aber überrascht, es so weit geschafft zu haben. "Mein Ziel war es, nicht in der ersten Show rauszufliegen", verrät Diego, der sich sicher war, "maximal bis Show drei" zu kommen. Dass er noch immer dabei sein darf, könne er "nicht fassen".