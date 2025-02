Gelungener "Let's Dance"-Auftakt: Kandidat tanzt sich in die Herzen der Fans

Köln - Am Freitag fiel endlich der langersehnte Startschuss für " Let's Dance ". Es sollte ein gelungener Auftakt in die 18. Staffel des Tanzspektakels werden - insbesondere für einen Promi.

Para-Schwimmer Taliso Engel (22) beeindruckte insbesondere mit seiner geraden Körperhaltung. © Thomas Banneyer/dpa

Zwar hat der stark sehbehinderte Schwimmer Taliso Engel (22) für seinen Langsamen Walzer insgesamt drei Punkte weniger von der Jury erhalten als Favorit Marc Eggers (38).

Weil sich der mehrfache Paralympics-Gold-Gewinner und Weltrekordhalter mit seiner Darbietung allerdings in die Herzen der Fans tanzen konnte, erhielt er gleich in der ersten Folge das sogenannte Direktticket und kann somit in der nächsten "Let's Dance"-Folge am kommenden Freitag keinesfalls ausscheiden.

Dabei punktete der 22-Jährige nicht nur mit seiner sympathischen Art, sondern zeigte auch eine beeindruckende sportliche Leistung - trotz seiner körperlichen Einschränkung.

"Man kann sich das so vorstellen, dass ich nur noch am äußeren Rand vom Auge was sehe", sagt er dazu.

Engel stellte allerdings direkt klar: Er will nicht auf sein Handicap reduziert werden. Seine Tanzpartnerin solle zwar wissen, dass er nur eingeschränkt sehen könne, die krassen Auswirkungen aber am liebsten sofort wieder vergessen, meint er danach.