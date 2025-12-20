Von wegen frohe Weihnachten: "Let's Dance"-Star erhält fiesen Diss von Joachim Llambi

Köln - Weihnachten ist zwar das Fest der Liebe, doch beim " Let's Dance "-Special macht Chefjuror Joachim Llambi seinem Ruf alle Ehre. Der 61-Jährige disst eine Profitänzerin aufgrund ihres Pos!

Bildeten auch im Weihnachts-Special die "Let's Dance"-Jury: Jorge González (58)., Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) © RTL / Stefan Gregorowius

"Der ist zu groß…", kann sich der bekennende Fan des MSV Duisburg eine Spitze gegen Ekaterina Leonova (38) nach deren langsamen Walzer zu "Leise rieselt der Schnee" nicht verkneifen.

Die gebürtige Russin ist gemeinsam mit Diego Pooth (22) an den Start gegangen, mit dem sie im Frühjahr auch die vergangene Staffel der beliebten RTL-Tanzshow gewonnen hatte.

Beim Walzer patzen die beiden jedoch. Denn als Ekat seine Tanzpartnerin in die Luft heben will, bekommt er sie kaum nach oben.

"Du hast ein bisschen gewackelt", stellt auch Motsi Mabuse fest

Diego versucht die Situation zu erklären: "Ekat war mit dem Po hinter meiner Schulter statt auf der Schulter."

Ein Satz mit Folgen: Denn Chefjuror Llambi konnte sich einen fiesen Diss in Richtung der Profitänzerin nicht verkneifen.