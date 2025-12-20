Von wegen frohe Weihnachten: "Let's Dance"-Star erhält fiesen Diss von Joachim Llambi
Köln - Weihnachten ist zwar das Fest der Liebe, doch beim "Let's Dance"-Special macht Chefjuror Joachim Llambi seinem Ruf alle Ehre. Der 61-Jährige disst eine Profitänzerin aufgrund ihres Pos!
"Der ist zu groß…", kann sich der bekennende Fan des MSV Duisburg eine Spitze gegen Ekaterina Leonova (38) nach deren langsamen Walzer zu "Leise rieselt der Schnee" nicht verkneifen.
Die gebürtige Russin ist gemeinsam mit Diego Pooth (22) an den Start gegangen, mit dem sie im Frühjahr auch die vergangene Staffel der beliebten RTL-Tanzshow gewonnen hatte.
Beim Walzer patzen die beiden jedoch. Denn als Ekat seine Tanzpartnerin in die Luft heben will, bekommt er sie kaum nach oben.
"Du hast ein bisschen gewackelt", stellt auch Motsi Mabuse fest
Diego versucht die Situation zu erklären: "Ekat war mit dem Po hinter meiner Schulter statt auf der Schulter."
Ein Satz mit Folgen: Denn Chefjuror Llambi konnte sich einen fiesen Diss in Richtung der Profitänzerin nicht verkneifen.
"Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich teilt gegen Joachim Llambi aus
Allerdings muss auch der 61-Jährige einstecken. "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich (47) stellt sich nämlich auf die Seite von Ekat.
"Jetzt schmeißen alle, die Geschenke für sie hatten, die Geschenke weg!", scherzt er.
Aber auch der Sprössling von Verona Pooth (57) bekommt vom 47-Jährigen sein Fett weg. Wenn RTL mal ein Gewichtheben veranstalten würde, müsse er dort nicht mitmachen. "Das ist nichts für dich, mein Freund."
Doch trotz aller Kritik überzeugen die Gewinner der diesjährigen Staffel auch. Für ihren Walzer bekommen sie 27 Punkte. Satte 30 Zähler erhält das Paar sogar bei ihrem zweiten Auftritt.
Zwar sind Sängerin Vanessa Mai (33) und Evgeny Vinokurov (35) sowie Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38) noch besser und sichern sich gleicht zweimal 30 Punkte, doch aufgrund der TV-Zuschauer küren sich Diego und Ekat zum "Christmas Dancing Star" 2025.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius