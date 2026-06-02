Trotz Ehering am Finger: Heiße Affäre bei diesem "Let's Dance"-Paar?
Köln - Lief zwischen ihnen doch mehr? Die Gerüchteküche um Kathrin Menzinger (37) und Jan Kittmann (43) brodelte schon während ihrer gemeinsamen "Let's Dance"-Reise. Jetzt erhält sie neue Nahrung!
Wie "Bild" berichtet, hätten gleich mehrere Quellen aus Produktionskreisen unabhängig voneinander von verschiedenen verdächtigen Situationen im Verlauf der Staffel berichtet. Die 21. Ausgabe des RTL-Formats war erst am Freitag zu Ende gegangen.
Unter anderem soll Jans Garderobe wiederholt abgeschlossen gewesen sein, während sich die blonde Profitänzerin darin aufgehalten habe. Außerdem soll ein anderer Kandidat die beiden in einer Umkleide überrascht haben.
Liebes-Spekulationen gehören bei "Let's Dance" seit jeher dazu wie die fiesen Urteile von Jury-Boss Joachim Llambi (61). Ekaterina Leonova (38) stand dabei wohl am häufigsten im Fokus, schied diesmal aber zu früh aus, um Schlagzeilen zu generieren.
Allerdings war die gebürtige Russin in dieser Zeit nie in festen Händen. Bei Menzinger und Kittmann ist das anders, was die Sache besonders brisant macht. Laut "Bild" ist der GZSZ-Schauspieler verheiratet, hat zudem ein Kind.
Menzinger und Kittmann reagieren auf Affären-Gerüchte
Obwohl seine Ehefrau die öffentliche Aufmerksamkeit in der Regel lieber meidet, soll sie die Live-Shows am Freitagabend regelmäßig im Publikum mitverfolgt haben, wie es aus dem Umfeld der Produktion weiter heißt.
Und auch Menzinger hat ihr Herz eigentlich an einen anderen Mann verloren. Ihr Partner ist Fotograf. Die beiden sind seit einiger Zeit sogar offiziell miteinander verlobt.
Wurde hier etwa heimlich an der verbotenen Frucht genascht? Tatsächlich haben sich die 37-Jährige und ihr ehemaliger Promi-Tanzpartner inzwischen zu dem internen Getuschel geäußert.
"Gerüchte zu Affären bei 'Let's Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus", erklärte Jans Management auf Nachfrage des Boulevardblattes eher ausweichend.
Menzinger meldete sich sogar persönlich zu Wort und betonte: "Solche Gerüchte gibt es bei Tanzpaaren immer wieder mal. Wenn zwei Menschen im Team gut zusammenarbeiten und sich gut verstehen, wird schnell spekuliert." Ein echtes Dementi klingt anders …
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa