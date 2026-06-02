Trotz Ehering am Finger: Heiße Affäre bei diesem "Let's Dance"-Paar?

13.233 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Lief etwa doch mehr? Die Gerüchteküche um Kathrin Menzinger und Jan Kittmann brodelte schon während ihrer "Let's Dance"-Reise. Jetzt erhält sie neue Nahrung!

Von Frederick Rook

Köln - Lief zwischen ihnen doch mehr? Die Gerüchteküche um Kathrin Menzinger (37) und Jan Kittmann (43) brodelte schon während ihrer gemeinsamen "Let's Dance"-Reise. Jetzt erhält sie neue Nahrung!

Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) und GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann (43) schieden bei "Let's Dance" im Viertelfinale aus.
Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) und GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann (43) schieden bei "Let's Dance" im Viertelfinale aus.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "Bild" berichtet, hätten gleich mehrere Quellen aus Produktionskreisen unabhängig voneinander von verschiedenen verdächtigen Situationen im Verlauf der Staffel berichtet. Die 21. Ausgabe des RTL-Formats war erst am Freitag zu Ende gegangen.

Unter anderem soll Jans Garderobe wiederholt abgeschlossen gewesen sein, während sich die blonde Profitänzerin darin aufgehalten habe. Außerdem soll ein anderer Kandidat die beiden in einer Umkleide überrascht haben.

Liebes-Spekulationen gehören bei "Let's Dance" seit jeher dazu wie die fiesen Urteile von Jury-Boss Joachim Llambi (61). Ekaterina Leonova (38) stand dabei wohl am häufigsten im Fokus, schied diesmal aber zu früh aus, um Schlagzeilen zu generieren.

Let's Dance: Mitten in Liebes-Gerüchten: Haben sich Milano und Marta Arndt im "Let's Dance"-Finale etwa geküsst?
Let's Dance Mitten in Liebes-Gerüchten: Haben sich Milano und Marta Arndt im "Let's Dance"-Finale etwa geküsst?

Allerdings war die gebürtige Russin in dieser Zeit nie in festen Händen. Bei Menzinger und Kittmann ist das anders, was die Sache besonders brisant macht. Laut "Bild" ist der GZSZ-Schauspieler verheiratet, hat zudem ein Kind.

Menzinger und Kittmann reagieren auf Affären-Gerüchte

Mit ihren leidenschaftlichen Choreografien begeisterten die beiden nicht nur regelmäßig das Publikum, sondern auch die Jury.
Mit ihren leidenschaftlichen Choreografien begeisterten die beiden nicht nur regelmäßig das Publikum, sondern auch die Jury.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Obwohl seine Ehefrau die öffentliche Aufmerksamkeit in der Regel lieber meidet, soll sie die Live-Shows am Freitagabend regelmäßig im Publikum mitverfolgt haben, wie es aus dem Umfeld der Produktion weiter heißt.

Und auch Menzinger hat ihr Herz eigentlich an einen anderen Mann verloren. Ihr Partner ist Fotograf. Die beiden sind seit einiger Zeit sogar offiziell miteinander verlobt.

Wurde hier etwa heimlich an der verbotenen Frucht genascht? Tatsächlich haben sich die 37-Jährige und ihr ehemaliger Promi-Tanzpartner inzwischen zu dem internen Getuschel geäußert.

Let's Dance: Anna-Carina Woitschack emotional: Das sagt sie über Sensations-Sieg bei "Let's Dance"
Let's Dance Anna-Carina Woitschack emotional: Das sagt sie über Sensations-Sieg bei "Let's Dance"

"Gerüchte zu Affären bei 'Let's Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus", erklärte Jans Management auf Nachfrage des Boulevardblattes eher ausweichend.

Menzinger meldete sich sogar persönlich zu Wort und betonte: "Solche Gerüchte gibt es bei Tanzpaaren immer wieder mal. Wenn zwei Menschen im Team gut zusammenarbeiten und sich gut verstehen, wird schnell spekuliert." Ein echtes Dementi klingt anders …

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Let's Dance: