"Let's Dance"-Star sorgt mit blauem Fleck im Gesicht für Wirbel: Dann folgt eine Ansage
Köln - Marta Arndt (36) zeigt sich im Netz mit einem großen blauen Fleck im Gesicht und sorgt damit bei ihren Fans für Entsetzen. Mit deutlichen Worten erklärt der "Let's Dance"-Star die Hintergründe.
Während der jüngsten Staffel der RTL-Tanzshow gelangte die 36-jährige Blondine immer wieder aufgrund von Liebesgerüchten mit Parkett-Partner Milano (28) in die Schlagzeilen. Jetzt sorgt eine aktuelle Instagram-Story erneut für Aufsehen.
Als sich Marta an ihre Fans wendet, ist an ihrem Mund deutlich eine Verletzung zu sehen. Um aufkommenden Spekulationen jedoch gleich den Stecker zu ziehen, erklärt sie: "Bevor ein paar von euch auf falsche Gedanken kommen: Nein, ich wurde nicht geschlagen!"
Eine Erklärung für die blaue Färbung an ihrer Oberlippe liefert die Profitänzerin gleich mit. "Ich habe das Hyaluron in meinen Lippen komplett auflösen lassen und durch die Hylase ist einfach noch so ein fetter blauer Fleck geblieben", so Arndt.
Tatsächlich zählen temporäre Hämatome zu den bekannten Nebenwirkungen der Beauty-Behandlungen, wie die TV-Bekanntheit weiter ausführt. "Aber das geht komplett weg", beruhigt sie ihre besorgte Community im selben Atemzug.
"Let's Dance"-Profitänzerin Marta Arndt stellt klar: "Es muss mir gefallen!"
Anschließend wird Marta noch überraschend deutlich. "So sehen meine Lippen eigentlich aus", lässt sie die Betrachter der Story zunächst wissen, um dann klarzustellen: "Aber: Ich werde sie früher oder später sowieso wieder machen lassen."
Dann richtet sie das Wort direkt an ihre Fans: "Also spart euch die Kommentare, 'oh mein Gott, es sieht viel besser aus', 'du brauchst das nicht', blablabla. Es ist mir egal, was ihr sagt. Tatsächlich: Es muss mir gefallen!", betont Marta mit Nachdruck.
Ihre Lippen sind überdies nicht die einzige Körperstelle, an der kosmetisch nachgeholfen wurde, wie die Blondine in einer weiteren Sequenz ehrlich zugibt. Zuletzt habe sie sich auch die Wimpern und Augenbrauen liften lassen. Das Ergebnis sehe "einfach perfekt" aus.
In der abgelaufenen "Let's Dance"-Staffel landete Marta mit Rapper Milano (28) am Ende auf einem hervorragenden zweiten Platz. Dass sie sich während ihrer Tanzreise auch privat nähergekommen sind, bestreiten die beiden jedoch.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/marta.arndt (Screenshot), Thomas Banneyer/dpa