Gerüchteküche bei "Let's Dance" brodelt: Das sagt Joel Matti über Liebesgerüchte um Malika Dzumaev

Köln - Die jüngste Ausgabe von " Let's Dance " hat den TV-Zuschauern wirklich alles geboten! Spannung, Blut und jede Menge Leidenschaft. Besonders interessant: Promitänzer Joel Mattli (31) hat sich am Rande der Fernsehübertragung zu anhaltenden Liebesgerüchten geäußert!

Joel Mattli gilt als DIE Überraschung der laufenden Staffel von "Let's Dance". © Thomas Banneyer/dpa

Bereits seit mehreren Wochen halten sich rund um seine Teilnahme romantische Spekulationen um eine potenzielle Liaison mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35).

Jetzt hat sich der "Ninja Warrior"-Athlet erstmals dazu geäußert und einen klitzekleinen Einblick in sein Singleleben gegeben.

Für eine feste Partnerin sei der 31-Jährige aktuell einfach viel zu beschäftigt, erklärt er. "Dafür tanze ich einfach zu viel momentan. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal wieder in die Disco", sagt er bei RTL.

Dass zwischen ihm und Malika seit Show eins eine besondere Verbindung vorhanden ist, ist auch schon Knallhart-Juror und Adlerauge Joachim Llambi (61) zuletzt aufgefallen. Der prophezeite dem Tanzpaar sogar eine gemeinsame Zukunft nach "Let's Dance".

"Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Malika irgendwann nach Zürich zieht. Ich weiß nicht, warum. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte", befeuerte er die Gerüchteküche.