"Ist nach unten getropft": So erlebte Ross Antony sein blutiges "Let's Dance"-Malheur

Köln - Unter "Blut, Schweiß und Tränen" hatte sich Ross Antony (51) bei " Let's Dance " am Freitag eigentlich nur eine Metapher vorgestellt. Noch am Abend hat der Sänger verraten, was in den Augenblicken direkt nach seinem kleinen Unfall in ihm vorging.

Schon bei der ersten Drehung von Mariia Maksina (28) hatte Ross Antony (51) eine blutende Platzwunde erlitten, musste danach minutenlang weitertanzen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mittendrin in seiner Rumba zum Song "Human Nature" von King of Pop Michael Jackson (†50) hatte er von Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) einen Ellenbogenschlag über dem rechten Auge kassiert - blutender Platzwunde inklusive.

"Ich habe gemerkt, dass es so nach unten getropft ist", erklärt das ehemalige Bandmitglied von "BroSis" im Anschluss der TV-Show bei Heimatsender RTL.

Auch Profitänzerin Mariia hatte das blutende Malheur schon während des Tanzes entdeckt und war darum bemüht ihren Tanzpartner bis zum Ende durchzutragen. "Ich war so: Schatz, halte durch, es ist alles gut."

Tatsächlich seien ihm noch auf dem Parkett Gedanken in den Kopf geschossen möglicherweise in Ohnmacht fallen zu können. "Aber wirklich nur für ein paar Sekunden", gesteht der 51-Jährige.

Bereits kurz nach der Show erklärte Ross im Talk mit Moderatorin Frauke Ludowig (62), dass der Vorfall zwar ein Schock gewesen sei, es ihm aber schon deutlich besser gehe.