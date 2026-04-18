"Ist nach unten getropft": So erlebte Ross Antony sein blutiges "Let's Dance"-Malheur

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Sänger Ross Antony hat nach seinem schmerzhaften und blutigen Crash bei "Let's Dance" verraten, wie es ihm inzwischen geht.

Von Maurice Hossinger

Köln - Unter "Blut, Schweiß und Tränen" hatte sich Ross Antony (51) bei "Let's Dance" am Freitag eigentlich nur eine Metapher vorgestellt. Noch am Abend hat der Sänger verraten, was in den Augenblicken direkt nach seinem kleinen Unfall in ihm vorging.

Schon bei der ersten Drehung von Mariia Maksina (28) hatte Ross Antony (51) eine blutende Platzwunde erlitten, musste danach minutenlang weitertanzen.
Schon bei der ersten Drehung von Mariia Maksina (28) hatte Ross Antony (51) eine blutende Platzwunde erlitten, musste danach minutenlang weitertanzen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Mittendrin in seiner Rumba zum Song "Human Nature" von King of Pop Michael Jackson (†50) hatte er von Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) einen Ellenbogenschlag über dem rechten Auge kassiert - blutender Platzwunde inklusive.

"Ich habe gemerkt, dass es so nach unten getropft ist", erklärt das ehemalige Bandmitglied von "BroSis" im Anschluss der TV-Show bei Heimatsender RTL.

Auch Profitänzerin Mariia hatte das blutende Malheur schon während des Tanzes entdeckt und war darum bemüht ihren Tanzpartner bis zum Ende durchzutragen. "Ich war so: Schatz, halte durch, es ist alles gut."

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Tatsächlich seien ihm noch auf dem Parkett Gedanken in den Kopf geschossen möglicherweise in Ohnmacht fallen zu können. "Aber wirklich nur für ein paar Sekunden", gesteht der 51-Jährige.

Bereits kurz nach der Show erklärte Ross im Talk mit Moderatorin Frauke Ludowig (62), dass der Vorfall zwar ein Schock gewesen sei, es ihm aber schon deutlich besser gehe.

Antony Ross spricht über schmerzhafte Erfahrung

Dem sonst so gut gelaunten Publikumsliebling ist das Lachen für einen kurzen Moment vergangen.
Dem sonst so gut gelaunten Publikumsliebling ist das Lachen für einen kurzen Moment vergangen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Trotzdem scheint der Zusammenprall aber derart heftig gewesen zu sein, dass der Sänger direkt nach seinem Auftritt medizinisch versorgt und hinter der Bühne getapt werden musste.

"Es hat tatsächlich sehr wehgetan. Mir wurde so eine Flüssigkeit da reingespritzt. Aber es war eine Erfahrung wert. Die Zuschauer haben das bekommen, was sie wollten."

Sorgen muss sich aber niemand machen, stellt Ross klar. "Nur noch eine kurze Sache: Mama, ich bin okay."

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Einen ähnlichen Zwischenfall beim anstehenden Discofox-Marathon wollen er und Mariia aber um jeden Preis vermeiden.

Zu sehen sein wird die siebte Entscheidungsshow von "Let's Dance" am kommenden Freitag (24. April) ab 20.15 Uhr bei RTL. Parallel ist die Show auch bei RTL+ abrufbar.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

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