"Let's Dance": Ross Antony tanzt minutenlang mit blutiger Wunde - Ein Promi ist raus
Köln - Die sechste Entscheidungsshow ist durch, der nächste Tanz-Promi raus! Nach einem blutigen Schreckmoment bei der Konkurrenz ist die Reise bei "Let's Dance" für dieses Paar beendet.
Mit gerade einmal 17 Punkten hatten Fitness-Star Willi Banner (31) und Profitänzerin Patricija Ionel (31) am Freitagabend für die wenigsten Zähler unter allen noch verbliebenen Tanzpaaren gesorgt - jetzt ist die Zeit bei "Let's Dance" vorbei.
"Wir haben wirklich hart gearbeitet, haben viel Schweiß, Blut, Tränen, alles reingesteckt, was geht. Letztendlich hat es nicht sein sollen", erklären beide im Anschluss der Liveshow bei RTL.
Der 31-Jährige - um den sich seit mehreren Wochen Liebesgerüchte um eine Beziehung zu Influencerin Kim Schiele (26) halten - gibt sich nach seiner Performance aber selbstkritisch: "Ja, man muss sagen, tänzerisch war ich jetzt nicht der Stärkste. Das muss ich ehrlich zugeben."
Trotzdem sei er aber stolz auf seine Leistungen in allen Shows. "Wir hatten viel Passion. Wir hatten viel Spaß. Echt richtig viele schöne Momente. Und das ist das Wichtigste."
Schock-Moment auf dem Parkett
Für den heikelsten und schmerzhaftesten Moment des Freitagabends haben allerdings Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) gesorgt.
Während einer Rumba zum Song "Human Nature“ von Michael Jackson (†50) erwischt die 28-Jährige den Sänger mit dem Ellenbogen über dem Auge.
Die Folge: Platzwunde und Blut! Auf die Frage von Moderator Daniel Hartwich (47), ob die Wunde ihm weh tue, gesteht das langjährige Mitglied von "BroSis", dass er um ein Haar ohnmächtig geworden wäre.
Schon während des Tanzes habe er seine Verletzung bemerkt, erzählt er. "Ich habe gesehen, wie etwas an meinem Gesicht runterläuft. Dann hab' ich Mariias Gesicht gesehen und gemerkt: Ich habe mich wirklich verletzt."
Von der Jury gab es für so viel Einsatz am Ende 24 Punkte und starke Worte. "Hut ab! Du hast geblutet und trotzdem weitergetanzt und bist nicht aus dem Takt gekommen", resümiert Jorge González (58) den Auftritt.
Die nächste Liveshow ist am kommenden Freitagabend (24. April) ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Parallel ist die Ausgabe auch auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa