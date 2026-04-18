"Let's Dance": Ross Antony tanzt minutenlang mit blutiger Wunde - Ein Promi ist raus

Köln - Die sechste Entscheidungsshow ist durch, der nächste Tanz-Promi raus! Nach einem blutigen Schreckmoment bei der Konkurrenz ist die Reise bei " Let's Dance " für dieses Paar beendet.

Für Willi Banner und Patricija Ionel (beide 31) hat es sich bei "Let's Dance" ausgetanzt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit gerade einmal 17 Punkten hatten Fitness-Star Willi Banner (31) und Profitänzerin Patricija Ionel (31) am Freitagabend für die wenigsten Zähler unter allen noch verbliebenen Tanzpaaren gesorgt - jetzt ist die Zeit bei "Let's Dance" vorbei.

"Wir haben wirklich hart gearbeitet, haben viel Schweiß, Blut, Tränen, alles reingesteckt, was geht. Letztendlich hat es nicht sein sollen", erklären beide im Anschluss der Liveshow bei RTL.

Der 31-Jährige - um den sich seit mehreren Wochen Liebesgerüchte um eine Beziehung zu Influencerin Kim Schiele (26) halten - gibt sich nach seiner Performance aber selbstkritisch: "Ja, man muss sagen, tänzerisch war ich jetzt nicht der Stärkste. Das muss ich ehrlich zugeben."

Trotzdem sei er aber stolz auf seine Leistungen in allen Shows. "Wir hatten viel Passion. Wir hatten viel Spaß. Echt richtig viele schöne Momente. Und das ist das Wichtigste."