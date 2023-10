Große Trauer in der "Let's Dance"-Familie: Team-Mitglied stirbt mit nur 46 Jahren!

Die "Let's Dance"-Familie trauert um ein beliebtes Mitglied: Der Produktionsleiter der Show, Ümit Kulikoglu, ist im Alter von 46 Jahren verstorben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Firma Seapoint Productions, die das Tanzformat des Kölner Senders seit vielen Jahren auf die Beine stellt, veröffentlichte auf ihrem Instagram-Kanal einen entsprechenden Trauer-Post. Darin heißt es: "Wir sind fassungslos und voller Schmerz. Ümit, du fehlst uns so sehr. Deine Seapoint Familie."

Die Anteilnahme seiner früheren Wegbegleiter ist immens. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich etliche "Let's Dance"-Stars mit rührenden Beileidsbekundungen zu Wort. Manche brachten auch ihr Entsetzen über den frühen Verlust des 46-Jährigen zum Ausdruck.

Unter anderem reagierte die diesjährige Siegerin Anna Ermakova (23) auf den Tod von Kulikoglu. "Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden. Ich sende viel Heilung an Freunde & Familie", so die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55).

Die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin und RTL-Moderatorin Nazan Eckes (47) teilte in ihrer Story sogar ein Foto des Verstorbenen und schrieb dazu in englischer Sprache: "Die, die wir lieben, verlassen uns nie so ganz."