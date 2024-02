Das fürchtet Bibi-Blocksberg-Darstellerin Lina Larissa besonders bei "Let's Dance"

Köln - Der Countdown läuft! In weniger als zwei Wochen startet die 17. Staffel des RTL -Tanzspektakels "Let's Dance" . Mit dabei in diesem Jahr ist auch Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl (26).

Lina Larissa Strahl (26) bei den Dreharbeiten zum Kinofilm "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" im Jahr 2015. © DPA

Die 26-Jährige, die in Deutschland durch ihre Rolle als Bibi Blocksberg in der "Bibi & Tina"-Filmreihe den Durchbruch feierte, freut sich mächtig auf den Startschuss von "Let's Dance" am 23. Februar.



Es bedeute ihr "sehr viel", dass sie in der diesjährigen Ausgabe der beliebten Show dabei sein darf, sagte Lina Larissa nun gegenüber "Promiflash". Sie sei selbst schon seit langer Zeit Fan des Formats und habe die letzten Staffeln gebannt vor dem heimischen TV verfolgt.

Und die 26-Jährige ist sich sicher: "Ich glaube, dass es mir viel Spaß machen wird, mich im Tanzen auszuprobieren."

Wobei von ausprobieren hier eigentlich keine Rede sein kann. Denn Lina Larissa hat ihre Tanzkünste bereits im deutschen TV präsentiert - und das mit vollem Erfolg!

Die Ex-Bibi war Teil der Sat1-Show "Dancing on Ice" und ergatterte dabei immerhin einen respektablen dritten Platz!