Heiße Parkett-Gerüchte: Liebt "Let's Dance"-Star etwa diese blonde Netz-Schönheit?
Köln - Kaum hat "Let's Dance" begonnen, brodelt auch schon wieder die Gerüchteküche: Ist Promi-Kandidat Willi Banner etwa frisch verliebt? Eine Blondine im Publikum sorgt für Spekulationen!
An der Seite von Startänzerin Patricija Ionel (31) lässt der Fitness-Influencer Woche für Woche seine Seele auf dem gebohnerten Parkett des RTL-Studios in Köln-Ossendorf. Bislang mit großem Erfolg: Das Duo steht souverän in Runde drei.
Mit ihrer Contemporary rissen die beiden die Zuschauer am vergangenen Freitag förmlich von den Sitzen. Eine attraktive Blondine im Publikum fiel dabei durch eine besonders enthusiastische Unterstützung auf. Sofort kam die Frage auf: Ist das Willis neue Freundin?
Tatsächlich ist die junge Frau keine Unbekannte. Es handelt sich um Kim Schiele (26), die sich auf Social Media als "Schwester Kim" einen Namen gemacht hat. "Bild" hakte bei der Notfallkrankenschwester nach, was an den Liebesgerüchten dran sei.
Eine Beziehung wollte die 26-Jährige gegenüber dem Blatt nicht bestätigen. Willi sei "nur ein guter Freund", den sie unterstützen wolle.
Kennengelernt haben sich die beiden laut ihrer Aussage auf verschiedenen Influencer-Events.
"Let's Dance"-Star sorgte schon einmal mit Beziehung für Schlagzeilen
Bereits Ende Februar bohrte "Bild" bei Kim nach, nachdem sie im RTL-Studio gesichtet wurde.
Damals erklärte sie noch ganz diplomatisch: "Ich supporte einen Freund hier, der bei 'Let's Dance' mitmacht." Einen Namen nannte sie nicht.
Später tauchte sie noch weitere Male in den Reihen des Publikums auf. In der jüngsten Ausgabe gab es aber einen gravierenden Unterschied: Kim saß nicht mehr einfach irgendwo, sondern neben Willis Familie, wie aufmerksamen Beobachtern auffiel.
Aus diesem Grund kochten die Gerüchte jetzt erneut hoch. Der Fitness-Guru hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Fraglich ist aber auch, ob er zwischen den intensiven Trainingseinheiten aktuell überhaupt Platz für eine neue Liebe hat.
In der Vergangenheit sorgte der 31-Jährige schon einmal mit einer Beziehung für Schlagzeilen.
Er ist der Ex von Fitnessstar Pamela Reif (29). Jetzt hat womöglich eine neue Sportskanone sein Herz erobert …
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/kimschiele (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa