Heiße Parkett-Gerüchte: Liebt "Let's Dance"-Star etwa diese blonde Netz-Schönheit?

Köln - Kaum hat " Let's Dance " begonnen, brodelt auch schon wieder die Gerüchteküche: Ist Promi-Kandidat Willi Banner etwa frisch verliebt? Eine Blondine im Publikum sorgt für Spekulationen!

Influencer Willi Banner tanzt bei "Let's Dance" an der Seite von Startänzerin Patricija Ionel (beide 31). © Rolf Vennenbernd/dpa

An der Seite von Startänzerin Patricija Ionel (31) lässt der Fitness-Influencer Woche für Woche seine Seele auf dem gebohnerten Parkett des RTL-Studios in Köln-Ossendorf. Bislang mit großem Erfolg: Das Duo steht souverän in Runde drei.

Mit ihrer Contemporary rissen die beiden die Zuschauer am vergangenen Freitag förmlich von den Sitzen. Eine attraktive Blondine im Publikum fiel dabei durch eine besonders enthusiastische Unterstützung auf. Sofort kam die Frage auf: Ist das Willis neue Freundin?

Tatsächlich ist die junge Frau keine Unbekannte. Es handelt sich um Kim Schiele (26), die sich auf Social Media als "Schwester Kim" einen Namen gemacht hat. "Bild" hakte bei der Notfallkrankenschwester nach, was an den Liebesgerüchten dran sei.

Eine Beziehung wollte die 26-Jährige gegenüber dem Blatt nicht bestätigen. Willi sei "nur ein guter Freund", den sie unterstützen wolle.

Kennengelernt haben sich die beiden laut ihrer Aussage auf verschiedenen Influencer-Events.