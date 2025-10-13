Horror-Geburt von "Let's Dance"-Zwillingen! Patricija Ionel berichtet von Komplikationen
Hamburg - Wie schrecklich! Vor gut einem Jahr ist das "Let's Dance"-Traumpaar Patricija (30) und Alexandru Ionel (31) Eltern von Zwillingen geworden. Die Geburt verlief allerdings dramatisch ab, wie das Paar nun erzählte.
Am 23. September 2024 war das Glück der Ionels komplett. Patricija brachte die Zwillinge Elison Amory und Melody zur Welt. Die Stunden zuvor waren für die werdenden Eltern der blanke Horror, es war im Verlauf zu schweren Komplikationen gekommen.
"Ich hatte sehr viel Angst", gestand Patricija rückblickend in einem RTL-Interview. "Ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich wusste, dass es nochmal anders sein wird." Sie wusste schließlich, wie eine "normale" Geburt von einem Kind abläuft, im Januar 2022 wurde Sohn Noelis (3) geboren.
Zunächst war das Paar aufgrund von Personalmangel nach Hause geschickt worden, obwohl es einen Termin zur Einleitung gehabt hatte.
Anschließend erklärte der Arzt ihnen in einem Gespräch, dass es für die Geburt drei Optionen gebe. "Das zweite Kind kommt mit dem Kopf nach unten, oder mit dem Popo, oder es liegt quer", erklärte Alexandru. Das komme zwar nur sehr selten vor, war jedoch bei den Ionels der Fall.
Ärzte müssen Patricija Ionel nach der Geburt ein Blutgerinnsel entfernen
Nach 20 Stunden in den Wehen gebar Patricija schließlich das erste Kind, das zweite hatte sich dann quer gelegt. Mutter und Vater bangten um das Leben des zweiten Mädchens, im Kreißsaal wurde es hektisch. Nach acht Minuten folgte die große Erleichterung, Kind Nummer zwei wurde mit dem Fuß zuerst herausgezogen.
"Ich habe auch direkt gefragt: 'Ist sie sie gesund? Alles gut?' Weil das war so was von wichtig für mich", erklärte Patricija. "Als beide bei mir waren, war das der schönste Moment."
Das Drama war damit aber noch nicht vorbei. Bei der 30-Jährige hatte sich ein Blutgerinnsel in der Gebärmutter gebildet, das dringend entfernt werden musste. "Das war noch schlimmer als die Geburt", erinnerte sich Patricija, zumal die Medikamente nicht gewirkt hatten.
Doch auch diesen Eingriff überstand sie und erholte sich schnell von den Strapazen, über die das Paar erstmals gesprochen hat.
Titelfoto: Sreenshot/Instagram/bellatricija