Horror-Geburt von "Let's Dance"-Zwillingen! Patricija Ionel berichtet von Komplikationen

Hamburg - Wie schrecklich! Vor gut einem Jahr ist das " Let's Dance "-Traumpaar Patricija (30) und Alexandru Ionel (31) Eltern von Zwillingen geworden . Die Geburt verlief allerdings dramatisch ab, wie das Paar nun erzählte.

Patricija (30) und Alexandru (31) Ionel konnten erst jetzt über die dramatische Geburt ihrer Zwillinge sprechen. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/bellatricija (2)

Am 23. September 2024 war das Glück der Ionels komplett. Patricija brachte die Zwillinge Elison Amory und Melody zur Welt. Die Stunden zuvor waren für die werdenden Eltern der blanke Horror, es war im Verlauf zu schweren Komplikationen gekommen.

"Ich hatte sehr viel Angst", gestand Patricija rückblickend in einem RTL-Interview. "Ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich wusste, dass es nochmal anders sein wird." Sie wusste schließlich, wie eine "normale" Geburt von einem Kind abläuft, im Januar 2022 wurde Sohn Noelis (3) geboren.

Zunächst war das Paar aufgrund von Personalmangel nach Hause geschickt worden, obwohl es einen Termin zur Einleitung gehabt hatte.

Anschließend erklärte der Arzt ihnen in einem Gespräch, dass es für die Geburt drei Optionen gebe. "Das zweite Kind kommt mit dem Kopf nach unten, oder mit dem Popo, oder es liegt quer", erklärte Alexandru. Das komme zwar nur sehr selten vor, war jedoch bei den Ionels der Fall.