Exzessive Orgien: So heiß geht es hinter den "Let's Dance"-Kulissen zu!

Köln - Die Zeit bei " Let's Dance " ist für Promis und Profitänzer sehr intensiv. Doch durch das Näherkommen entstehen auch Freundschaften, Romanzen, Affären und sogar Ehen. Das ist aber nicht alles: Es sollen auch schon exzessive Orgien vorgekommen sein!

Bei "Let's Dance" überzeugen die Protagonisten immer mit viel Leidenschaft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie heiß es wirklich hergeht, zeigt die Tatsache, dass es bei gemeinsamen Hotelaufenthalten sogar zu exzessive Orgien gekommen sein soll, wie "Bild" erfahren haben will.

Es heißt sogar, dass eine bekannte Profitänzerin einmal nachts halb nackt und schlafend von einem Hoteldirektor entdeckt worden sei.

Außerdem gebe es einige Profitänzer, die hinter den Kulissen als besonders flirtfreudig gelten.

Für die Produktion stelle dies jedoch kein Problem dar - ganz im Gegenteil. Denn man wisse sogar von mancher Romanze und nehme sie gelassen. Der Grund: Die knisternden Gerüchte sorgen für Schlagzeilen.

Wie zum Beispiel die Spekulationen um Kathrin Menzinger (37) und Jan Kittmann (43), denen eine heiße Affäre nachgesagt wird.

Zwar beginne alles mit heißen Kostümen, viel nackter Haut und Tänzen voller Leidenschaft, doch die große "Let's Dance"-Reise sorge immer wieder für echte Verbindungen.