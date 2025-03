Kritik an 1-Punkt-Kelle für "Let's Dance"-Star: Juror Llambi ätzt gegen RTL-Publikum!

Aus diesem Grund habe es im Anschluss an die Sendung in den sozialen Netzwerken auch "richtig Haue gegeben". Doch Llambi steht weiter zu seiner Meinung: "Der hat nur einen Punkt bekommen, weil er völlig außer Takt war."

"Harte Bewertung, ja!", stellte Llambi sofort klar. Gleichzeitig merkte er an, dass die Zuschauer den Auftritt manchmal ganz anders sehen würden als die Kandidaten selbst. Über Taliso sagte er: "Er ist so ein bisschen der Liebling, er ist auch ein ganz lieber, toller Junge!"

Zu Besuch in der RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" wollte Gastgeber Stefan Raab (58) von dem Duisburger wissen, ob er als Juror die Gefühle beiseitelegen und "harte Bewertungen" abgeben müsse, "auch wenn es denjenigen verletzt"?

Mit nur einem mageren Pünktchen bedachte Llambi am vergangenen Freitag die Tanz-Leistung des paralympischen Goldmedaillengewinners von 2021 (Tokio) und 2024 (Paris). Prompt schallte es laute Buh-Rufe aus dem Publikum.

Paraschwimmer Taliso Engel (22) schwebt in der RTL-Tanzshow mit Profi Patrcija Ionel (30) über das Parkett. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach der Show sei der in seiner Sehkraft gravierend eingeschränkte Profisportler aber zu ihm gekommen und habe gesagt, dass er die Kritik voll und ganz verstehen können. "Ich habe verkackt und dann muss das auch so gesagt werden", zitierte Llambi den 22-Jährigen.

Viele Zuschauer beanstandeten, dass der knallharte Juror zu wenig Rücksicht auf Talisos Einschränkungen genommen habe. Selbst einige Prominente stellten sich öffentlich auf die Seite des Schwimmstars.

So auch Roland Trettl (53). Der TV-Koch flog am Ende von Show drei aufgrund des Telefonvotings raus, obwohl er mehr Jury-Punkte als sein junger Konkurrent auf dem Konto hatte. In Bezug auf die 1-Punkt-Wertung betitelte er Llambi als "idiotisch".

Im Gespräch mit Raab stellte der eisenharte Juror aber noch einmal klar, dass er alle Kandidaten neutral behandele: "Manchmal sehen Zuschauer die Dinge emotionaler, aber es geht immer um das Können auf dem Tanzparkett!"