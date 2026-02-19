Jorge González überrascht: Mit diesem "Let's Dance"-Teilnehmer hätte er als Letztes gerechnet

Hamburg - Am Donnerstag präsentierte Jorge González (58) seine erste eigene Sonnenbrillen-Kollektion . Bei der Gelegenheit verriet der Juror, welcher " Let's Dance "- Teilnehmer ihn besonders überrascht hat.

Der Verkaufsstart für die Sonnenbrillen-Kollektion von Jorge González (58) und Optiker Bode ist im März. © Optiker Bode/Andreas Mischke

Die Sonne strahlte auf der Eventfläche von Optiker Bode mit dem Entertainer um die Wette. Mit der Kollektion habe er sich einen Traum erfüllt, schwärmte er. Auch wenn er sich bei der Entwicklung zusammenreißen musste.

"Ich habe lange mit Profis gearbeitet und wir haben wirklich geschaut, in welche Richtung wir gehen können. Ich habe eine Mitte gefunden. Ich wollte nicht, dass die Leute sagen, die Brillen von Jorge sind verrückter als die von Elton John", sagte der 58-Jährige lachend.

Sein Anspruch: "Wenn ich mit einer Badehose und meiner Sonnenbrille an den Strand gehe, muss es so gut aussehen, als würde ich einen Anzug tragen", verriet er gegenüber TAG24.

Badehosen und Brillen muss er ab nächsten Freitag (27. Februar) allerdings erst mal in der Schublade lassen. Schließlich wollen die Zuschauer ja seinen geschulten Blick sehen, wenn er die Kandidaten auf dem "Let's Dance"-Parkett beobachtet.

"Es sind viele bekannte Gesichter dabei, die ich schon lange kenne. Ich glaube, wir haben eine ganz tolle Mischung", so González.

Die Zusage eines Kandidaten habe aber ihn ganz besonders überrascht: "Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37).