"Let’s Dance"-Kandidat Philipp Boy hat sogar Schmerzen beim Sockenanziehen

Zwar nahm Philipp 2016 schon einmal an einem Tanzformat im Fernsehen teil und gewann den Titel von "Dance Dance Dance". Dennoch hat der Sportler keinerlei Erfahrung, was Standard- oder Latein-Tänze angeht, wie er im Interview mit TAG24 verriet.

In einem Berliner Tanzstudio wird die neue Choreografie von Patricija Ionel und Philipp Boy einstudiert. © Joerg Carstensen/dpa

Auch bei den Proben ist Philipp nervlich angespannt, weil der ehrgeizige Wahl-Berliner sein Bestes von sich präsentieren möchte. Doch es gibt auch Bewegungen, die dem Sportler nicht liegen. "So komische Achten mit der Hüfte" fallen Philipp besonders schwer und sind eine große Herausforderung für ihn. Als Sportler ist Philipp zwar von Natur aus bewegungsfreudig, doch das Tanz-Training macht sich auch bei ihm körperlich deutlich bemerkbar.

"Der Rücken schmerzt, andauernd bekomme ich jede Woche aufs Neue an anderen Körperstellen Muskelkater. Letztens war sogar das Anziehen von Socken eine Herausforderung, da die Beine nach dem Training für den Jive so sehr geschmerzt hatten. Das muss man sich mal vorstellen", lacht der sportliche 35-Jährige.

Seine aufmerksame Tanzpartnerin Patricija wechselt dann oft die Schritte und passt die Choreografie so an, dass sie Philipp entspricht. Der einstige Kunstturner verrät, dass er beim Training auch schon mal Krisen erleidet und in solchen Momenten am liebsten das Handtuch werfen würde.

"Vor allem, wenn die Live-Show immer näher rückt und manche Schritte einfach nicht sitzen wollen, dann steckt man kurz den Kopf in den Sand." In solchen Situationen möchte Philipp kurz in Ruhe gelassen und nicht "zugetextet" werden, um den Moment für sich zu verarbeiten. Danach sei er dann wieder für alle Anmerkungen seiner Tanzpartnerin offen, die ihn mental unterstützt.

Obwohl Philipp als ehemaliger Kunstturner Leistungsdruck gewohnt ist, steht er jedes Mal aufs Neue mit Lampenfieber hinter der Bühne, bevor es vor die Jury geht. Die Angst, die Choreografie zu vergessen, ist auch bei seiner Profi-Tanzpartnerin groß. Schließlich stellen sich die Promis jeden Freitag einem Millionenpublikum.