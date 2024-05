"Affe auf Bike" nach "Let's Dance"-Aus fassungslos: "Das ist gruselig"

Die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" ist aktuell überglücklich. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Am Sonntag meldete sich die Influencerin bei ihren Fans: "Ich bin so glücklich irgendwie", berichtete sie an ihrem trainingsfreien Tag vom Hotelbett aus. Sie freue sich darauf, sich jetzt erst mal ausruhen zu können.

Dafür habe sie einfach bis nachmittags geschlafen und wolle den Tag mit einem Döner und einem schönen Film weiter ausklingen lassen.

Auch wenn sie am Freitag die Show offiziell im Halbfinale verlassen musste, bleibt die Norddeutsche vorerst noch in Köln. Denn im Finale wird sie mit den anderen Teilnehmern noch ein letztes Mal in der Liveshow antreten – dann allerdings außer Konkurrenz.

"Es ist schon gut so, wie es ist", findet Ann-Kathrin, die in den vergangenen Shows auch immer wieder betont hatte, anderen Teilnehmern den Sieg mehr zu gönnen als sich selbst.

Auf das Finale freue sie sich nun umso mehr und drücke sowohl Gabriel Kelly (22) als auch Detlef D! Soost (53) und Jana Wosnitza (30) die Daumen: "Ich liebe alle!"