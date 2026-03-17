"Let's Dance"-Ansage von Simon Gosejohann: Mit Geheim-Trick in die nächste Runde?

Köln - Wenige Tage vor der dritten Entscheidungs-Show bei " Let's Dance " kommt Comedian Simon Gosejohann (50) plötzlich mit einer geheimnisvollen Ansage um die Ecke. Führt die "Comedystreet"-Ikone etwas im Schilde?

Bei so viel Geheimnistuerei um die nächste Show macht Ekaterina Leonova nur große Augen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Ekaterina Leonova

Bislang hat sich der 50-Jährige an der Seite von Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (38) auf dem RTL-Parkett ziemlich passabel geschlagen.

Wenn auch die Punkteausbeute etwas zu wünschen übrig lässt. Auf elf Punkte in Show eins folgten kürzlich sogar "nur" zehn Zähler.

Um das zu ändern, kündigt der 50-Jährige daher ein kleines Geheimnis am Rande der Tanzproben via Instagram an, das auch Ekat etwas zittern lässt.

"Tanzen, weiß ich nicht ... aber mein Mindset ist klar aufgestellt. Ich sag's dir. Wir geben sowieso alles - auch schon die letzten Wochen. Aber diesmal nochmal plus x", lautet die Ansage an die anstehende "Let's Dance"-Performance.

Simon lässt sich von der 38-Jährigen aber nicht ins Bockshorn jagen, im Gegenteil. Statt mit der Sprache herauszurücken, schweigt der Comedian eisern über seine geschmiedeten Pläne.