"Let's Dance"-Ansage von Simon Gosejohann: Mit Geheim-Trick in die nächste Runde?
Köln - Wenige Tage vor der dritten Entscheidungs-Show bei "Let's Dance" kommt Comedian Simon Gosejohann (50) plötzlich mit einer geheimnisvollen Ansage um die Ecke. Führt die "Comedystreet"-Ikone etwas im Schilde?
Bislang hat sich der 50-Jährige an der Seite von Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (38) auf dem RTL-Parkett ziemlich passabel geschlagen.
Wenn auch die Punkteausbeute etwas zu wünschen übrig lässt. Auf elf Punkte in Show eins folgten kürzlich sogar "nur" zehn Zähler.
Um das zu ändern, kündigt der 50-Jährige daher ein kleines Geheimnis am Rande der Tanzproben via Instagram an, das auch Ekat etwas zittern lässt.
"Tanzen, weiß ich nicht ... aber mein Mindset ist klar aufgestellt. Ich sag's dir. Wir geben sowieso alles - auch schon die letzten Wochen. Aber diesmal nochmal plus x", lautet die Ansage an die anstehende "Let's Dance"-Performance.
Simon lässt sich von der 38-Jährigen aber nicht ins Bockshorn jagen, im Gegenteil. Statt mit der Sprache herauszurücken, schweigt der Comedian eisern über seine geschmiedeten Pläne.
Ekaterina Leonova ahnungslos über Simons Geheimnis
Allerdings scheint der Spaßvogel ganz genau zu wissen, wie er es mit Ekaterina in die nächste Runde schaffen wird. "Ich weiß, wie wir diesmal weiterkommen. Wir kommen weiter, diesmal weiß ich's. So lasse ich mich nicht abspeisen."
Für die viermalige Show-Siegerin kommt eine Sache zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht mehr in die Tüte: Änderungswünsche oder gar eine ganz neue Choreografie. "Das musst du mir sagen. Nicht, dass du etwas ohne mich planst. Das muss ich wissen."
Für ihren Tanzpartner steht fest: Auch in der kommenden Woche steht hartes Trainieren auf dem Programm. "Ich tanze uns hier 'ne Runde weiter. Ich folge nur deinen Worten, Ekat."
Ob sich Simon und Ekaterina nach so viel Geheimniskrämerei in die vierte Show tanzen, erfahren die Fans am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL.
Parallel ist "Let's Dance" auch auf RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram/Ekaterina Leonova