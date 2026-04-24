"Let's Dance" immer härter: Nächster Blut-Vorfall im Team von Ross Antony
Köln - Selbst ein blutüberströmtes Gesicht konnte Ross Antony bei "Let's Dance" zuletzt nicht aufhalten. Leider setzte sich die Pannenserie in seinem Team im Training fort.
Die Wunde hatte sich der 51-jährige Engländer in Show sechs durch einen Ellbogen-Schlag seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) zugezogen. Doch Ross tanzte unbeirrt weiter. Am Ende bekamen die beiden von der Jury viel Lob und satte 24 Punkte.
Auch die Zuschauer waren begeistert und wählten den Briten eine Runde weiter. Und so musste in dieser Woche wieder eisenhart trainiert werden - mit Folgen. Diesmal erwischte es allerdings nicht Ross, sondern die Parkett-Virtuosin aus Russland.
In seiner Instagram-Story erklärte das ehemalige Mitglied der Popstars-Band "Bro'Sis" mit einem Lächeln auf den Lippen: "Es ist wieder etwas passiert, wir haben eine Verletzung, wirklich. Aber nicht von mir, guckt mal. Und ich war das nicht."
Zum Beweis hielt Profitänzerin Maria die blutige Wunde an ihrer Hüfte in die Kamera. Doch dabei blieb es nicht: "Es war ein Stuhl und ich habe ein Loch in der Hose", ergänzte die 28-Jährige und präsentierte zusätzlich das deutlich erkennbare Guckloch in ihrem Beinkleid.
In Show sieben: "Iconic Let's Dance Dances" und Discofox-Marathon
Aufgrund der vielen Pannen stellte Ross in der kurzen Sequenz dann noch sichtlich amüsiert fest: "Wir sind das Verletzungsteam." Ihren Spaß lassen sich die beiden trotz des Trainingsunfalls also nicht nehmen, wie auch Mariia betonte: "Am Ende sind wir trotzdem immer mit guter Laune."
Das Tanzpaar freut sich schon darauf, die geübte Choreo am Freitag im RTL-Studio zu präsentieren. Hinter ihnen liege nämlich "eine großartige Trainingswoche". Mariia und Ross zeigen einen Slowfox zu "Love & Marriage" von Frank Sinatra.
"Iconic Let's Dance Dances" lautet das Motto der siebten Liveshow. Die Promis müssen dabei beliebte Tänze aus den vergangenen 20 Staffeln aufs gebohnerte Parkett zaubern.
Der Tanz von Ross Antony wurde damals von Lars Riedel (58) präsentiert. 2012 belegte der ehemalige Diskus-Olympiasieger gemeinsam mit Marta Arndt (36) den fünften Platz bei "Let's Dance". Zudem steht auch noch der Discofox-Marathon auf dem Programm.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa