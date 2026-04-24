"Let's Dance" immer härter: Nächster Blut-Vorfall im Team von Ross Antony

Köln - Selbst ein blutüberströmtes Gesicht konnte Ross Antony bei " Let's Dance " zuletzt nicht aufhalten. Leider setzte sich die Pannenserie in seinem Team im Training fort.

Trotz blutender Wunde am Auge brach Ross Antony (51) seinen Auftritt in der sechsten "Let's Dance"-Show nicht ab. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Wunde hatte sich der 51-jährige Engländer in Show sechs durch einen Ellbogen-Schlag seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) zugezogen. Doch Ross tanzte unbeirrt weiter. Am Ende bekamen die beiden von der Jury viel Lob und satte 24 Punkte.

Auch die Zuschauer waren begeistert und wählten den Briten eine Runde weiter. Und so musste in dieser Woche wieder eisenhart trainiert werden - mit Folgen. Diesmal erwischte es allerdings nicht Ross, sondern die Parkett-Virtuosin aus Russland.

In seiner Instagram-Story erklärte das ehemalige Mitglied der Popstars-Band "Bro'Sis" mit einem Lächeln auf den Lippen: "Es ist wieder etwas passiert, wir haben eine Verletzung, wirklich. Aber nicht von mir, guckt mal. Und ich war das nicht."

Zum Beweis hielt Profitänzerin Maria die blutige Wunde an ihrer Hüfte in die Kamera. Doch dabei blieb es nicht: "Es war ein Stuhl und ich habe ein Loch in der Hose", ergänzte die 28-Jährige und präsentierte zusätzlich das deutlich erkennbare Guckloch in ihrem Beinkleid.