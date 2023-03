"Let's Dance": Nächster Schock für Sally Özcan - Muss sie jetzt die Show verlassen?

Sally trainiert trotz angebrochener Rippe und Schmerzen weiter für die 3. "Let's Dance"-Folge. © Montage: Instagram/Screenshot/sallyswelt

Doch was bedeutet die Diagnose für ihre weitere "Let's Dance"-Teilnahme?

An Aufgeben ist für Sally offenbar nicht zu denken. Immerhin könne man bei einer angebrochenen Rippe "eh nichts machen". "Es dauert ein paar Wochen, bis das verheilt, aber das wird schon."

In der Zwischenzeit würde sie "ab und an" eine Tablette gegen die Schmerzen einnehmen und ihren straffen Trainingsplan nach dem Motto "Augen zu und durch" weiter durchziehen.

Wie genau sich Sally die Verletzung zugezogen hatte, erläuterte sie nicht. Dafür offenbarte die hübsche Brünette: "Es macht mir jetzt wieder Spaß, nur gestern war ein bisschen der mentale Zusammenbruch."

Inzwischen seien der Tiefpunkt und die kurzzeitige Überforderung mit dem neuen - und laut Sally ziemlich komplizierten - Tanz, den sie in Folge 3 am kommenden Freitag (20.15 Uhr bei RTL) präsentieren will, jedoch überstanden. "An sich geht's mir gut, ich freue mich jeden Tag aufs Tanztraining."