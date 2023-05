"Let's Dance"-Profi-Challenge: Ladys-Duo räkelt sich sexy im Bett, Liebespaar gewinnt!

Köln – Sie haben alle vom Parkett gefegt: Malika Dzumaev (32) und Zsolt Sándor Cseke (35) sind die Sieger der diesjährigen Profi-Challenge von " Let's Dance "! Das Duo, das auch privat ein Liebespaar ist, setzte sich in der Nacht auf Samstag gegen starke Konkurrenz durch.

"Die Bude brennt", jubelte Motsi. "Der Saal ist schon aufgestanden, da war die Vorstellung noch gar nicht beendet", ließ sich auch der sonst so strenge Llambi mitreißen. "Es gab Zugabe-Rufe. Ihr habt das ganz allein gemacht, ohne Schnickschnack!"

Schon in der ersten Runde hatte sich das Liebespaar ganz an die Spitze getanzt und für ihren Paso Doble und Samba-Mix frenetische Zugabe-Rufe vom Publikum kassiert. Auch die Jury konnte gar nicht genug Lob für den fulminanten Auftritt zum Thema "Schicksal" finden.

Am Ende reckten Malika und Zsolt, die nicht nur auf dem Tanzparkett, sondern auch privat seit acht Jahren miteinander liiert sind, den Glitzer-Pokal in die Höhe - vor Kathrin und Valentin (Platz 2).

Zum Abschied der 16. Staffel der RTL-Tanzshow lieferten die neun Profi-Paare noch einmal ein wahres Feuerwerk im Kölner Studio ab. Drei schafften es dabei in die letzte Runde und durften noch einen zweiten Tanz zeigen.

Isabel Edvardsson (40, oben) und Christina Luft (33) bildeten den Verlauf einer gescheiterten Beziehung inklusive heißer Bett-Szene in ihrem Tanz ab. © RTL/Stefan Gregorowius

Und auch bei der Performance von Isabel Edvardsson (40) und Christina Luft (33), die im Vorfeld als einziges Frauen-Duo zusammengelost worden waren, hielt es die Juroren nicht mehr auf ihren Plätzen.

So startete die Kür der beiden Profitänzerinnen, die von einer zerbrochenen Liebesbeziehung erzählte, auf einem Bettgestell. Dort räkelten sich Isabel und Christina in schwarzen Spitzen-Outfits, die an Dessous erinnerten, miteinander und kamen sich extrem nahe.

"Ich fand die Nummer sehr heiß, muss ich schon sagen", erklärte Llambi und kletterte - offenbar inspiriert von der sexy Performance - kurzerhand selber zusammen mit Jorge und Motsi in das Show-Bett - natürlich nur für eine züchtige Runde Gruppenkuscheln.

Mit viel Liebe und natürlich dem Gewinn ging es letztendlich für das Siegerpaar nach Hause. Malika und Zsolt dürfen zur Belohnung den Opening-Tanz der nächsten "Let's Dance"-Staffel choreografieren. Außerdem erhalten sie einen Jury-Punkt, den sie - vorausgesetzt sie sind in der 17. Staffel wieder dabei - mit ihren Promi-Partnern bis zur vierten Show einsetzen können.