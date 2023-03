"Let's Dance"-Sally verrät Busen-Trick: So rutscht nichts aus dem Kleid

Köln/Waghäusel – Schnelle Tanzschritte in freizügigen Kleidern - eine riskante Kombination, bei der auch schon mal etwas verrutschen kann. Nicht so jedoch bei " Let's Dance ". Kandidatin Sally Özcan (34) verrät, warum es in der 16-jährigen Show-Geschichte (fast) nie zu einem ungewollten Busen-Blitzer gekommen ist.

Sally Özcan (34) und Massimo Sinato (42) haben in "Let's Dance"-Show 1 einen Cha Cha Cha gezeigt. © RTL/Stefan Gregorowius

In einer Live-Sendung wie "Let's Dance" ist es eigentlich kaum zu vermeiden, dass auch mal etwas schiefläuft. Vergessene Tanzschritte oder verpatzte Moderationen sind da nur eine Seite der Medaille, denn auch die Garderobe der Tanz-Duos birgt so ihre Tücken.

Vor allem die Frauen zeigen mit tiefen Ausschnitten und hohen Beinschlitzen gerne auch mal jede Menge Haut und setzen sich damit einem gewissen Risiko aus.

Ein Fan wollte es in einer Instagram-Fragerunde nun genau wissen und hakte ganz "indiskret" bei Kandidatin Sally nach: "Wie wird die Oberweite beim Tanzen gehalten, damit nichts wackelt?"

Die YouTube-Bäckerin gab bereitwillig Auskunft und verriet die diskreten Tricks der Kostümbildner: "In die Kleider ist die 'Unterwäsche' sozusagen eingenäht. Also die Cups, die man normalerweise am BH hat, sind im Kleid." Das fühle sich beim Tragen dann wie eine Art Korsage an. "Schön fest, alles sitzt (...), aber es sind total elastische Stoffe, damit man sich frei bewegen kann."

Doch die integrierten BH-Schalen sind nicht der einzige Kleidungs-Kniff, der den Zuschauern vor den Empfangsgeräten oftmals verborgen bleibt.