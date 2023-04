"Let's Dance": Sharon Battiste spricht über Training mit Christian Polanc - "einfach anders"

TAG24 sprach nach Sharon Battistes historischem "Let's Dance"-Auftritt mit der einstigen "Bachelorette". Hat sie mit dem Erfolg gerechnet?

Von Laura Ratering

Köln – Am vergangenen Freitag tanzte sich Sharon Battiste (31) in die Herzen der "Let's Dance"-Fans. Eine Rumba, die in die Historie eingeht, wie die Jury befand. Doch wie erlebte die einstige "Bachelorette" den Moment selbst? TAG24 hat mit ihr gesprochen.

Sharon Battiste (31) legte mit ihrem neuen Tausch-Partner Valentin Lusin (36) eine historische Rumba auf das Parkett. © RTL / Stefan Gregorowius Die sechste "Let's Dance"-Show hatte es in sich. Erstmals in der deutschen Ausgabe des Tanzwettbewerbs wurden die bestehenden Tanzpaare auseinandergerissen und Promis und Profis wild durcheinander gemischt. Das sorgte für Skepsis in den Reihen. Denn am Freitag musste kein Star die Sendung verlassen. Somit kämpfen auch nach der Osterpause weiterhin neun Duos um den glitzernden Pokal. Eine Kandidatin, die in den MMC Studios im Westen Kölns alle überraschte, war Sharon Battiste. Mit 30 Jurypunkten bezwang sie Show-Favoritin Anna Ermakova (23). Die Stimmung bei den Zuschauern war während ihres leidenschaftlichen Tanzes mit Neu-Partner Valentin Lusin (36) unschlagbar - das spürte auch die 31-Jährige, wie sie im Interview verriet. "Innerlich hat alles gestimmt. Ich habe den Tanz gefühlt, ich habe den Song gefühlt, den Moment, das Publikum hat uns supported. Es war eine unglaubliche Stimmung. Also so habe ich das bei noch keinem Tanz gehabt", versuchte die Kölnerin die passenden Worte zu finden. Sie stürmte als fünfte Teilnehmerin die Tanzfläche und legte eine Rumba der Extraklasse auf das Parkett, welche ihre am Rand sitzende Mutter zu Tränen rührte. Let's Dance Let's Dance: Sharon Battiste gelingt Historisches, der Bonuspunkt geht an Konkurrentin Mit dem darauffolgenden tosenden Applaus, den Standing Ovations der Jury und den wenig später rieselnden 30 Punkten hatte die einstige Schauspielerin nicht gerechnet.

Gerüchteküche brodelt weiterhin

Die Jury um Jorge González (55, l.), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58) war begeistert vom Auftritt der beiden. © RTL / Stefan Gregorowius "Generell war es einfach mein Ziel, mich zu verbessern", erklärte sie. "Wir sprechen bewusst vorher nicht über Punkte oder eine Punktediagnose. Man kann zu schnell enttäuscht werden." Das Interview mit ihr fand auf dem heiligen Tanzparkett statt. Ein paar Meter weiter moderierte Frauke Ludowig (59) im giftgrünen Dress für "RTL Exclusiv", Make-Up-Artists flitzten über die Bühne und Familienmitglieder der Promis säumten die von Securitys bewachte Tanzfläche. Sharon schien sich bereits an den Trubel gewöhnt zu haben. Noch ein wenig angeheizt von den Live-Aufzeichnungen kam sie während des Interviews kaum aus dem Grinsen heraus. Auch, wenn ihr Auftritt weiterhin von hartnäckigen Gerüchten überschattet wird. Let's Dance Anna Ermakova zeigt bei "Let's Dance" erstmals ihren Freund So soll sich die ehemalige "Bachelorette" noch immer nicht mit ihrem regulären Partner Christian Polanc (44) verstehen, wie "Bild" berichtet. Sharons 30-Punkte-Sensation mit Valentin befeuert das Gerücht natürlich umso mehr. Doch die beiden Partner behalten Stillschweigen. Auf die Frage, ob es einen Unterschied zwischen Christian und Valentin gebe, antwortete die 31-Jährige jedenfalls sehr diplomatisch: "Jeder Trainer hat andere Arten zu trainieren. Einfach anders. Aber beide sind gleich diszipliniert. [...]. Beide glauben da wirklich an einen und wollen das Beste rausholen." Ob hinter dem Partnertausch also wirklich ein interner Clinch liegt, wissen nur die Beteiligten.

So sieht eine Tanzwoche bei Sharon Battiste aus