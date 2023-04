Let's Dance: Sharon Battiste gelingt Historisches, der Bonuspunkt geht an Konkurrentin

An einem "Let's Dance"-Abend an dem ALLES anders war, war sie die größte Überraschung: Sharon Battiste! Die Show verlassen musste am Ende niemand!

Von Frederick Rook

Köln - An einem "Let's Dance"-Abend an dem ALLES anders war, war sie die größte Überraschung: Sharon Battiste (31)! Die Ex-Bachelorette riss sowohl die Jury als auch das Publikum von ihren Sitzen. Die Show verlassen musste am Ende niemand!

Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) zauberte mit ihrem neuen Tanzpartner Valentin Lusin (36) eine perfekte Rumba aufs Parkett. © Rolf Vennenbernd/dpa Die sechste Show der 16.Staffel stand unter einem ganz besonderen Stern. Denn erstmal in der Geschichte der beliebten RTL-Show wurden die Tanzpartner inmitten des laufenden Formats getauscht. Jeder Promi tanzte plötzlich mit einem neuen Profi. Eine große Herausforderung für die Tanzpaare, die bei Sharon in dieser Woche für eine Achterbahnfahrt der Gefühle gesorgt hatte. Statt mit Christian Polanc (44) ging die 31-Jährige am Freitagabend mit Valentin Lusin (36) an den Start. Und die Rumba der beiden wird wohl als eine der besten in die "Let's Dance"-Geschichte eingehen, dabei galt Sharon in der vergangenen Woche noch als Wackelkandidatin. Jury-Mitglied Motsi Mabuse (41) war nach der Darbietung vollends auf dem Häuschen: "Das hat wirklich mein Herz berührt. Oh mein Gott! Das ist ein Favoriten-Tanz!" Auch ihr Kollege Jorge Gonzalez (55) jubelte: "Dieser Tanz bleibt in der Historie von 'Let's Dance'!" Let's Dance Mega-Überraschung bei "Let's Dance": Kein Tanzpaar muss gehen, doch diese Sache ist neu! Chef-Kritiker Joachim Llambi erhob sich ebenfalls applaudierend von seinem Platz. "Wir hatten selten so eine emotionale und gefühlvolle Rumba. Mehr geht einfach nicht", schwärmte der 58-Jährige. Die logische Konsequenz: volle 30 Punkte für Sharon, bei der im Anschluss erneut die Tränen flossen - diesmal vor Freude!

