"Let's Dance"-Star bangte nach OP-Schock plötzlich um Karriere: "War sehr schlimm!"

Köln - Eine schwere Verletzung warf Malika Dzumaev in diesem Sommer völlig aus der Bahn. Jetzt hat der " Let's Dance "-Star offenbart, wie schlecht es ihm wirklich ging.

Hinter "Let's Dance"-Profitänzerin Malika Dzumaev (34) liegt eine lange Leidenszeit. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit 2021 ist die 34-Jährige als Profitänzerin Teil des Formats - und das sehr erfolgreich. 2022 gewann sie das Weihnachts-Special, 2023 holte sie den Titel bei der Profi-Challenge und 2024 triumphierte sie mit Sänger Gabriel Kelly (24) in der Hauptshow.

Im Juni dann der Schock: Malika musste wegen eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule operiert werden und fiel mehrere Monate aus. Jetzt gab sie ihr Comeback im Rahmen der "Let's Dance"-Tour und sprach dabei auch über ihre Leidenszeit.

"Das war nicht nur körperlich schwer, sondern auch mental, sich da immer wieder zu motivieren und zu sagen: Ich schaffe das, es wird alles gut gehen, ich kann wieder tanzen – weil das einfach nicht klar war", offenbarte sie im Interview mit RTL.

Spurlos ist die langwierige Genesungszeit nicht an ihr vorübergegangen. Immer vor dem Einschlafen habe sich bei ihr das Gedankenkarussell gedreht: "Am Ende bist du immer allein mit deinen Gedanken, mit deinen Schwierigkeiten, die man hat", so die Russin.