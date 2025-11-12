"Let's Dance"-Star bangte nach OP-Schock plötzlich um Karriere: "War sehr schlimm!"
Köln - Eine schwere Verletzung warf Malika Dzumaev in diesem Sommer völlig aus der Bahn. Jetzt hat der "Let's Dance"-Star offenbart, wie schlecht es ihm wirklich ging.
Seit 2021 ist die 34-Jährige als Profitänzerin Teil des Formats - und das sehr erfolgreich. 2022 gewann sie das Weihnachts-Special, 2023 holte sie den Titel bei der Profi-Challenge und 2024 triumphierte sie mit Sänger Gabriel Kelly (24) in der Hauptshow.
Im Juni dann der Schock: Malika musste wegen eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule operiert werden und fiel mehrere Monate aus. Jetzt gab sie ihr Comeback im Rahmen der "Let's Dance"-Tour und sprach dabei auch über ihre Leidenszeit.
"Das war nicht nur körperlich schwer, sondern auch mental, sich da immer wieder zu motivieren und zu sagen: Ich schaffe das, es wird alles gut gehen, ich kann wieder tanzen – weil das einfach nicht klar war", offenbarte sie im Interview mit RTL.
Spurlos ist die langwierige Genesungszeit nicht an ihr vorübergegangen. Immer vor dem Einschlafen habe sich bei ihr das Gedankenkarussell gedreht: "Am Ende bist du immer allein mit deinen Gedanken, mit deinen Schwierigkeiten, die man hat", so die Russin.
"Let's Dance"-Star Malika Dzumaev blickt positiv in die Zukunft
Nach einer längeren Tanzpause konnte Malika ihr Training dann glücklicherweise irgendwann wieder aufnehmen. Mithilfe einer Reha und viel Sport fand sie schließlich zurück zu alter Kraft und Ausdauer - und letztendlich auch auf das gebohnerte Parkett.
"Ich will jetzt einfach positiv nach vorne schauen und einfach sagen, ich habe es geschafft, auch wenn es sehr schlimm und sehr schwierig war", erklärte der TV-Star im weiteren Verlauf des Gesprächs mit dem Privatsender voller Optimismus.
Die Live-Tour von "Let's Dance" läuft vom 1. November bis 4. Dezember. Von den prominenten Teilnehmern sind unter anderem Diego Pooth, Fabian Hambüchen, Taliso Engel, Ann-Kathrin Bendixen, Ella Endlich und Mark Keller mit dabei.
Welche VIPs und Profis in der kommenden regulären Staffel der beliebten Tanzshow mitmischen werden, gibt RTL traditionell erst zu einem späteren Zeitpunkt rund um Weihnachten oder zu Beginn des neuen Jahres bekannt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa