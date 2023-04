"Let's Dance"-Star Christian Polanc schießt wegen Anna Ermakova scharf gegen Jury

Die andauernden Vergleiche mit anderen Tänzerinnen aus vergangenen Staffeln oder den internationalen Ablegern der Show kann Christian nicht nachvollziehen. "Wem bringt das was? Ich denke, man muss da mit so Superlativen ein bisschen vorsichtig sein", motzte der 44-Jährige.

Vergangene Woche bezeichnete Llambi den Langsamen Walzer der Becker-Tochter als "Weltklasse" und um Klassen besser als alle Tänze, die er beispielsweise in der britischen Version "Strictly Come Dancing" gesehen habe.

Die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55) liefert in der beliebten RTL -Show an der Seite ihres Tanzpartners Valentin Lusin (36) jede Woche eine Glanzleistung ab. Nicht zuletzt deshalb gilt die 23-Jährige als große Favoritin auf den Titel. Auch in Folge sieben konnte die rothaarige Beauty wieder volle 30 Punkte abstauben.

Ex-Handball-Star Michael "Mimi" Kraus (39) und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (26) haben bei "Let's Dance" ausgetanzt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Weiter betonte er: "Die Bewertungen sind für mich immer in Relation zu dem aktuellen Geschehen in der Show und in der Staffel zu sehen!" Seiner Meinung nach tue es immer gut, das zu bewerten, was man gerade vor sich hat, und nicht das, was vielleicht schon gewesen ist.

Mit seinem Rundumschlag war der Profitänzer damit aber noch lange nicht am Ende. Auch der Jury-Tanz geriet in die Schusslinie des zweimaligen "Let's Dance"-Gewinners. Durch die Punkteverteilung hatte sich das Ranking nämlich noch einmal grundlegend geändert.

Mit fatalen Folgen für Koch Ali Güngörmüs (46) und Handballer Michael "Mimi" Kraus (39). Beide gehörten zum "Team Llambi", der seinen Schäfchen eine seltsame Karneval-Choreografie aufs Auge drückte, beide flogen am Ende aus der Show.

Was Christian bemängelte: Weder Profi noch Promi hätten Einfluss auf die Zusammensetzung gehabt. "Das ist natürlich auch ein bisschen erschreckend, weil wir ja auch keinen Einfluss darauf haben. Das ist schon etwas, was mich nachdenklich stimmt."

Die Konstellation sei nämlich entscheidend dafür gewesen, "wie es für einen laufen kann - oder auch nicht".