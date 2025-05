"Let's Dance"-Star geht fremd: "Plötzlich verschmelzen zwei Menschen"

Hamburg/Köln - Profi-Tänzerin Patricija Ionel (30) geht fremd - zumindest auf dem Tanzparkett von " Let's Dance ": Bei der großen Profi-Challenge am Freitag (20.15 Uhr ) tanzt sie nicht mit Ehemann Alexandru (30).

Patricija Ionel (30) tanzt bei der Profi-Challenge von "Let's Dance" mit Mika Tatarkin (28). Die beiden gehen offenbar ordentlich auf Tuchfühlung. © Instagram/bellatricija

Sender RTL hat sich in diesem Jahr dazu entschieden, Paare ins Rennen zu schicken, die so noch nie zusammen in der Show getanzt haben. Während Alexandru mit Renata Lusin (37) antritt, wird Patricija mit Mika Tatarkin (28) über das Parkett wirbeln.

Die neun Paare haben dabei die Aufgabe bekommen, eine ganz bestimmte Emotion zu vertanzen. Im Falle von Patricija und Mika handelt es sich um Energie - und die Zuschauer können sich offenbar auf einiges gefasst machen.

"Wir haben die Bedeutung auf den Kopf gestellt. Haben sie auseinandergerissen, neu zusammengesetzt. Denn Energie ist für uns kein Zustand - es ist ein Magnetismus", schrieb die 30-Jährige in einem Post auf Instagram.

Die dreifache Mutter weiter: "Energie ist das, was knistert, bevor sich zwei Körper berühren. Was lautlos schreit und in der Stille explodiert. Und plötzlich verschmelzen zwei Menschen zu einer Geschichte" - scheint, als dürfte der Tanz der beiden ziemlich heiß werden.