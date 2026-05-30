Anna-Carina Woitschack emotional: Das sagt sie über Sensations-Sieg bei "Let's Dance"
Köln - Die Promi-Nachfolge von Diego Pooth (22) ist geklärt! Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat sich am Freitagabend sensationell die Krone bei "Let's Dance" aufgesetzt und sich zum "Dancing Star 2026" gekürt. Aber wie denkt die Überraschungs-Siegerin überhaupt selbst über den Triumph?
Seit Ende Februar hat sich die Schlagersängerin Woche für Woche durch sämtliche Liveshows geboxt, um jeden einzelnen Punkt gekämpft und am Ende ihre Konkurrenz eiskalt abgekocht.
Unmittelbar nach ihrem Sieg kannten die Emotionen bei der 33-Jährigen deshalb keinerlei Halten mehr. "Das kann man überhaupt nicht fassen, in dem Moment – wenn dein Name fällt. Ein Traum. Das ist nicht greifbar", erklärt sie überschwänglich bei RTL.
Allerdings sei ihre Reise bei "Let's Dance" nicht nur von positiven Eigenschaften begleitet worden, erinnert sie sich.
"Ich hätte nicht gedacht, dass dann doch so viele Menschen anrufen. Ich habe dann doch viel Gegenwind bekommen."
Unterm Strich sei sie aber während der Zeit als Charakter gereift, der sich permanent weiterentwickelt habe. "Ich gehe aus 'Let's Dance' selbstbewusst heraus."
Anna-Carina Woitschack wollte TV-Fans etwas beweisen
Besonders ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) habe ihr dabei geholfen, stellt sie im Talk mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) klar. "Evgeny hat immer an mich geglaubt. Vielen Dank für deine Geduld mit mir."
Von Anfang an sei ihr oberstes Ziel gewesen, den TV-Zuschauern zu zeigen, dass hinter ihrer Fassade der Schlagersängerin noch andere Talente stecken.
"Viele Menschen da draußen sehen halt die Hülle und sehen einen als Schlager-Tante an. Ich konnte zeigen, dass da viel mehr hinter der Fassade steckt", erklärt sie unter Tränen.
Auch Debütsieger Evgeny kann den diesjährigen Sieg bei "Let's Dance" kaum fassen und schildert die Sekunden der finalen Entscheidung. "Wir waren so müde alle. Wenn du unsere Namen hörst, denkst du: Ist das wirklich echt? Ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben."
Sich nach drei Monaten intensiven Trainingseinheiten und Liveshows aus den Augen verlieren wollen Anna-Carina und Evgeny auf keinen Fall. "Es war eine sehr intensive und besondere Zeit. Wir haben Menschen fürs Leben kennengelernt und werden uns weiterverfolgen. Wir werden definitiv in Kontakt bleiben."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa