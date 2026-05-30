Anna-Carina Woitschack emotional: Das sagt sie über Sensations-Sieg bei "Let's Dance"

Köln - Die Promi-Nachfolge von Diego Pooth (22) ist geklärt! Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat sich am Freitagabend sensationell die Krone bei " Let's Dance " aufgesetzt und sich zum "Dancing Star 2026" gekürt. Aber wie denkt die Überraschungs-Siegerin überhaupt selbst über den Triumph?

Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) haben die diesjährige Staffel von "Let's Dance" gewonnen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Ende Februar hat sich die Schlagersängerin Woche für Woche durch sämtliche Liveshows geboxt, um jeden einzelnen Punkt gekämpft und am Ende ihre Konkurrenz eiskalt abgekocht.

Unmittelbar nach ihrem Sieg kannten die Emotionen bei der 33-Jährigen deshalb keinerlei Halten mehr. "Das kann man überhaupt nicht fassen, in dem Moment – wenn dein Name fällt. Ein Traum. Das ist nicht greifbar", erklärt sie überschwänglich bei RTL.

Allerdings sei ihre Reise bei "Let's Dance" nicht nur von positiven Eigenschaften begleitet worden, erinnert sie sich.

"Ich hätte nicht gedacht, dass dann doch so viele Menschen anrufen. Ich habe dann doch viel Gegenwind bekommen."

Unterm Strich sei sie aber während der Zeit als Charakter gereift, der sich permanent weiterentwickelt habe. "Ich gehe aus 'Let's Dance' selbstbewusst heraus."