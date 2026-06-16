"Let's Dance"-Star lässt mit bitterem Tränengeständnis aufhorchen: "Ich weine, wenn ..."
Köln - Ein für sie extrem schwieriges Jahr 2025 lässt Malika Dzumaev bis heute nicht los. Jetzt sorgt der "Let's Dance"-Star mit einem emotionalen Geständnis für Aufsehen.
Seit 2021 ist die 34-Jährige als Profitänzerin Teil des Formats - und das sehr erfolgreich. 2022 gewann sie das Weihnachts-Special, 2023 holte sie den Titel bei der Profi-Challenge und 2024 triumphierte sie mit Sänger Gabriel Kelly (24) in der Hauptshow.
Im letzten Sommer dann der Schock: Malika spürte plötzlich ihren Arm nicht mehr. Hinzu kamen starke Schmerzen. Wie sich herausstellte, erlitt sie einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule. Die Tänzerin musste operiert werden, fiel mehrere Monate aus.
Zwischenzeitlich drohte sogar das Karriereende. Auf ihrem Instagram-Kanal blickt Malika noch einmal auf diese extrem belastende Zeit in ihrem Leben zurück und gibt zu: "Ich weine, wenn ich daran zurückdenke, wie schwer es war!"
Dazu teilt die 34-Jährige ein Video, in dem sie noch einmal über ihre Diagnose spricht, die ihr im vergangenen Jahr den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Sie sei voller Panik gewesen, da sie sich die Beschwerden erst nicht erklären konnte.
"Let's Dance"-Star Malika Dzumaev wundert sich über sich selbst
"Manchmal weiß ich nicht, wie ich all das geschafft habe", gesteht die Drittplatzierte der abgelaufenen Staffel gegenüber ihrer Community offen und ehrlich. Mithilfe einer Reha und viel Sport fand sie schließlich zurück zu alter Kraft und Ausdauer.
Gegenüber RTL hatte sie erklärt: "Das war nicht nur körperlich schwer, sondern auch mental, sich da immer wieder zu motivieren und zu sagen: Ich schaffe das, es wird alles gut gehen, ich kann wieder tanzen – weil das einfach nicht klar war."
Am Ende wurde ihr Kampfgeist belohnt. Schon bei der großen "Let's Dance"-Tour im Herbst 2025 stand Malika wieder auf dem Parkett. Und auch in diesem Jahr will sich die gebürtige Russin das Spektakel nicht entgehen lassen.
Der Startschuss für die Parkett-Reise durch die Bundesrepublik fällt am 4. November in der WT Energiesysteme Arena in Riesa. Seinen krönenden Abschluss erlebt die Tour dann am 8. Dezember mit einem Gastspiel in Wien (Österreich).
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa