"Let's Dance"-Star fehlt bei Tour im Herbst: Das steckt dahinter

Köln - Ross Antony (51) war zweifelsohne einer der größten Entertainer der abgelaufenen " Let's Dance "-Staffel. Bei der großen Show-Tour im Herbst wird er allerdings fehlen.

Ross Antony (51, r.) und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) schafften es bei "Let's Dance" in diesem Jahr bis ins Halbfinale. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch wenn er am Ende nicht Teil des fulminanten Finales war, so hat der 51-Jährige der diesjährigen Staffel doch nachhaltig seinen Stempel aufgedrückt. Unvergessen bleibt etwa sein Tanz mit blutender Wunde im Gesicht, den er professionell vollendete.

In der Vorschlussrunde traf ihn allerdings die harte Hand der RTL-Zuschauer. Für Ross griffen zu wenig Menschen zum Telefonhörer. Und so landete der Publikumsliebling am Ende auf dem vierten Platz - ein Riesenerfolg für den sympathischen Sänger.

Aufgrund seiner ansteckenden Fröhlichkeit und seines Humors hätten ihn sicher viele Fans gerne auch auf der berühmt-berüchtigten Live-Tour durch die Hallen und Arenen des Landes gesehen. Doch Ross muss passen. Im Netz verrät er jetzt, warum.

"Leider bin ich bei der 'Let's Dance'-Tour nicht dabei, da Paul und ich in diesem Jahr mit unserer eigenen Tour 'Unser lustiges Weihnachten' unterwegs sind", erklärte das frühere Mitglied der "Popstars"-Boyband "Bro'Sis" in einer Instagram-Fragerunde.