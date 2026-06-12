"Let's Dance"-Star fehlt bei Tour im Herbst: Das steckt dahinter
Köln - Ross Antony (51) war zweifelsohne einer der größten Entertainer der abgelaufenen "Let's Dance"-Staffel. Bei der großen Show-Tour im Herbst wird er allerdings fehlen.
Auch wenn er am Ende nicht Teil des fulminanten Finales war, so hat der 51-Jährige der diesjährigen Staffel doch nachhaltig seinen Stempel aufgedrückt. Unvergessen bleibt etwa sein Tanz mit blutender Wunde im Gesicht, den er professionell vollendete.
In der Vorschlussrunde traf ihn allerdings die harte Hand der RTL-Zuschauer. Für Ross griffen zu wenig Menschen zum Telefonhörer. Und so landete der Publikumsliebling am Ende auf dem vierten Platz - ein Riesenerfolg für den sympathischen Sänger.
Aufgrund seiner ansteckenden Fröhlichkeit und seines Humors hätten ihn sicher viele Fans gerne auch auf der berühmt-berüchtigten Live-Tour durch die Hallen und Arenen des Landes gesehen. Doch Ross muss passen. Im Netz verrät er jetzt, warum.
"Leider bin ich bei der 'Let's Dance'-Tour nicht dabei, da Paul und ich in diesem Jahr mit unserer eigenen Tour 'Unser lustiges Weihnachten' unterwegs sind", erklärte das frühere Mitglied der "Popstars"-Boyband "Bro'Sis" in einer Instagram-Fragerunde.
Alle drei Final-Paare auf großer "Let's Dance"-Tour mit dabei
Ergänzend schob die quirlige TV-Bekanntheit dann noch hinterher: "Unsere Tour startet genau zur gleichen Zeit wie die 'Let's Dance'-Tour 2026, sodass sich die Termine leider überschneiden."
Seinen ehemaligen Kontrahenten wünscht Ross aber dennoch "eine fantastische Zeit und ganz viel Erfolg". Los geht die herbstliche Parkett-Reise am 4. November in der WT Energiesysteme Arena in Riesa.
Nach vielen weiteren Stationen wie etwa in München, Leipzig, Bremen, Hannover, Erfurt, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg und Dortmund endet das Spektakel schließlich am 8. Dezember mit einem Gastspiel in Wien (Österreich).
Sicher dabei sind mit Joel Mattli (32), Milano (28) und Anna-Carina Woitschack (33) unter anderem alle drei Finalisten der jüngsten "Let's Dance"-Ausgabe. Auch Jan Kittmann (43) ist am Start, ebenso wie Nadja Benaissa (44). Die Sängerin springt allerdings nur ein, wenn Milano verhindert ist.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa