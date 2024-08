Erst Mega-Erfolg, dann den Namen geändert: Dieser "Let's Dance"-Star hat geheiratet!

Weil Comedian Tony Bauer (28, 2.v.l.) aufgeben musste, endete das "Let's Dance"-Debüt der gebürtigen Moldauerin (2.v.r.) vorzeitig. © Rolf Vennenbernd/dpa

Während sich das Paar in luftiger Höhe für den Absprung bereit machte, enthüllten Freunde des Profitänzers am Boden ein Banner mit der Frage: "Nastia, will you marry me?" Der Ausgang der Geschichte ist bekannt.

Ihre "Let's Dance"-Premiere war dagegen weniger von Erfolg gekrönt. Ihr Tanzpartner Tony Bauer (28) musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach der neunten Folge aufgeben. Das Duo zählte zu diesem Zeitpunkt zum engeren Favoritenkreis.

Nach dem tragischen Ende ging es für Stan jedoch nicht etwa in den Urlaub, sondern zusammen mit ihrem heutigen Ehemann nach China zu den Lateintanz-Weltmeisterschaften. Dort sprang für das Paar ein sensationeller erster Platz heraus.

Als amtierende Weltmeister geht es für Anastasia und Sergiu schon bald wieder zurück auf die große "Let's Dance"-Bühne. Die frischgebackenen Eheleute sind Teil des Show-Ensembles, dass im Herbst traditionell auf große Deutschland-Tour geht.