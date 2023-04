"Let's Dance": Tanz-Aus für Chryssanthi Kavazi, andere Dame sorgt für heißen Hüftschwung

Chryssanthi Kavazi (34) konnte sich die Tränen nach ihrem Show-Aus nicht verkneifen. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der achten Live-Show sind die gröbsten Fehler ausgemerzt, die Promis entwickeln sich langsam aber sicher zu gekonnten Tänzerinnen und Tänzern. Doch das muss nicht zwingend bedeuten, dass es zwischen den einzelnen Paaren keine großen Unterschiede gibt!

Deutlich war das bei Team Kavazi-Garbuzov zu sehen. Zwar rissen sie mit ihrem Slowfox zu "Sunny Afternoon" das Publikum von den Stühlen und sorgten für Standing Ovations, doch Juror Joachim Llambi (58) erstickte die Euphorie im Keim: "Das war nicht dein Tanz."

Die Zuschauer vor den heimischen TV-Geräten sahen das offenbar ähnlich. Denn am Ende flogen die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin und ihr Profipartner in einer Zitterpartie mit Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) aus der Show. Gerade einmal 19 Jury-Punkte können sie sammeln - zu wenig.

Die 34-Jährige war von der Entscheidung sichtlich ergriffen und konnte sich in ihrem sonnengelben Kostüm keine Träne mehr verdrücken. Mitgenommen und in Tränen aufgelöst rannte Chryssanti nach der Entscheidung in die Arme ihrer Familie, die am Bühnenrand auf sie wartete.

Ein gutes Ende nahm die Erfahrung bei "Let's Dance" dennoch: "Chryssa" und Vadim haben über die Wochen eine enge Freundschaft aufgebaut.