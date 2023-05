"Let's Dance"-Tour ohne Christian Polanc: Jetzt verrät er den Grund!

Am 7. November findet in der SAP-Arena in Mannheim der krönende Abschluss statt. Einige der Profis gaben bereits bekannt, dass sie dort ihr Tanzbein schwingen werden. Nicht aber Christian.

Am 19. Mai steht das große Finale an. Dann gilt es, die Jury von sich und seinen Künsten zu überzeugen.

Christian Polanc (44) spricht im Rahmen einiger Live-Videos regelmäßig über seine Erfahrungen bei "Let's Dance". © Montage: Screensgot/Instagram/christianpolanc

"No partner, no tour", erklärte er bei Instagram knapp. Sprich: Der Profi scheint keine Dame an seiner Seite zu haben, die am 7. November mit ihm über das gebohnerte Parkett fliegen soll. "Das wäre die Voraussetzung gewesen, aber das hat jetzt nicht geklappt", so Polanc weiter.

Vor Kurzem erst rechtfertigte er sich für seinen vollen Terminkalender, wegen dem er zeitweise sogar über ein "Let's Dance"-Aus nachdachte. Denn Christian ist nicht nur selbst Tänzer. Er betreibt auch noch eine Tanzschule, ist Herausgeber eines eigenen Fitness-Konzepts und merke laut eigener Aussage immer öfter, dass die Show-Verpflichtungen einiges von ihm abverlangen.

Noch sei er mit großem Spaß dabei, immerhin ist er seit 2007 fester Bestandteil der Tanzfamilie. Zu gern wäre er dabei gewesen, doch in diesem Jahr scheint das Glück nicht auf seiner Seite zu sein.

Ein Trostpflaster gibt es für die Fans: Bei der Profi-Challenge ist Polanc am Start!