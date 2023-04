Let's Dance: Anna Ermakova bringt das Studio zum Weinen, Skandal-Paar von Publikum eiskalt abgestraft

Anna Ermakova (23) und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) durften sich nach zwei Tänzen über die Maximalwertung von 60 Punkten freuen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Einmal mehr war es Anna Ermakova (23), die in der neunten Ausgabe der aktuellen Staffel neue Maßstäbe setzte. In den Vorbereitungen auf ihre Performance sprach die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (55) überraschend offen und ehrlich über ihre schwere Kindheit.

"Als ich klein war, habe ich nicht verstanden, warum es so einen Presserummel gab. Das war schwierig für mich. Ich fühlte mich beobachtet", meinte die 23-Jährige. Bald schon habe sie sich nur noch verstecken wollen.

Die vielen Geschichten und Unwahrheiten, die über sie geschrieben wurden, hätten sie unsicher gemacht. Während sie davon erzählte, wurde Anna von ihren Emotionen überrollt - Tränen flossen.

Der Freestyle, den sie anschließend mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) zu "Behind Blue Eyes" (The Who) aufs Parkett zauberte, verfehlte seine Wirkung nicht. Angefasste Gesichter so weit das Auge reichte, waren die Folge.

Selbst Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (58) konnten ihre Tränen nicht länger zurückhalten und ließen ihren Emotionen freien Lauf.