"Let's Dance"-Verschiebung hat fatale Folgen: RTL spürt Wut der TV-Zuschauer sofort

Köln - Freitagabend ist " Let's Dance "-Zeit! Dass die jüngste Ausgabe der Show jetzt erst sonntags lief, kam bei den Zuschauern gar nicht gut an. Das bekam auch RTL zu spüren.

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (33) und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) sind eine Runde weiter. © Thomas Banneyer/dpa

Aufgrund des Freundschaftsspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Basel wurde die Tanzshow in der vergangenen Woche um zwei Tage nach hinten verschoben. Der ungewohnte Sendeplatz blieb nicht ohne Folgen.

Tatsächlich fuhr die vierte Live-Show, die diesmal unter dem Motto "Idols Night" stand, mit Blick auf die Einschaltquoten einen neuen Staffel-Tiefstwert ein. Laut dem Branchenportal "DWDL" schalteten nur noch 2,6 Millionen Zuschauer ein.

Zwar resultiert daraus zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr noch immer ein beachtlicher Marktanteil von 13,8 Prozent, von solchen Zahlen kann RTL am letzten Tag der Woche sonst nur träumen, ein neuer Negativ-Höhepunkt ist damit dennoch erreicht.

Die Fans setzten damit ein klares Zeichen. Viele hatten die Verschiebung "ihrer" Sendung aufgrund eines unbedeutenden DFB-Kicks zuvor schon in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert. "Zeigt das Spiel doch auf Nitro", war auf Instagram etwa als alternativer Vorschlag zu lesen.

In der für RTL werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lockte "Let's Dance" aber auch zur ungewohnten Sendezeit am Sonntagabend wieder 0,64 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Der Marktanteil lag damit bei starken 16,6 Prozent.