Lina Larissa Strahl bringt Erfahrung mit: Ist das ein unfairer Vorteil bei "Let's Dance"?

Köln - Am Freitag ist es so weit: Dann startet die 17. Staffel von "Let's Dance". Los geht es mit dem großen Kennenlernen der beliebten RTL-Tanzshow. Mit dabei ist auch Lina Larissa Strahl (26). Die Schauspielerin hat jedoch bereits Tanzerfahrung, weshalb über einen Vorteil gemunkelt wird. Aber ist das wirklich so?