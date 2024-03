Lina Larissa Strahl nach "Let's Dance"-Aus: "Mich hat mental noch nie etwas so gefordert"

Hamburg/Köln - Am Freitag musste Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26) "Let's Dance" verlassen . Auf Instagram fasste sie nun ihre Gefühle zu dem Aus für ihre zahlreichen Fans zusammen und blickte in mehreren Slides auf die vergangenen Wochen zurück.

Vor der Show sei das Adrenalin fast übergekocht und sie habe nur noch die Minuten gezählt, bis sie endlich wieder tanzen darf. "Ich glaube, mich hat mental noch nie etwas so gefordert wie diese Sendung."

Das Aus habe die 26-Jährige und ihren Tanzpartner Zsolt Sandor Cseke (36) ziemlich kalt erwischt, erinnert sie sich an die vergangene Show. "Obwohl ich zugeben muss, dass mein Herz spätestens nach der Battle-Punkte-Vergabe schon einen ordentlichen Aussetzer hatte."

"Manchmal kommen sogar Momente, in denen ich denke, vielleicht hab ich's auch nur geträumt. Aber nein, leider nicht, ich sitze wirklich auf der Couch und nicht beim Training", so die Schauspielerin.

Am Freitag musste Lina die Show verlassen. © Thomas Banneyer/dpa

Vor "Let's Dance" habe Lina nichts mit dem Tanzsport am Hut gehabt. "Weiter entfernt hätten 'Tanzen' und ich vor der Show nicht voneinander sein können. Alleine das hat mich sehr viel Mut und Fokus gekostet. Dann, Woche zu Woche mehr Sicherheit zu gewinnen und mehr loslassen zu können, hat mir ein wirklich gutes Gefühl gegeben."

Sie habe versucht, ihr Bestes zu geben. Versucht, ihre Sorgen und Ängste während des Trainings hinten anzustellen, und freitags all ihren Mut zusammengenommen und mit Freude performt.

Die enorme Aufregung und Angst sei zwar geblieben, aber sie habe sich auf dem Tanz-Parkett immer wohler gefühlt, erinnert sich die 26-Jährige.

Entsprechend schade sei es nun, nicht mehr von sich zeigen zu können. "Das ist aber auch okay so. Während ich diesen Text schreibe, bin ich zwar traurig, aber auch froh, denn ich war die letzten fünf Wochen einfach ich, habe etwas gemacht, was ich mir vorher niemals hätte erträumen können und bin stolz darauf."