Groll gegen Ann-Kathrin? So denkt "Let's Dance"-Star Lulu über ihren Doppel-Rauswurf!

Lulu Lewe (32) und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (43, r.) sind bei "Let's Dance" nach ihrem Kurz-Comeback erneut ausgeschieden. © Thomas Banneyer/dpa

Die 32-Jährige profitierte nach ihrem Ausscheiden in der neunten Entscheidungsshow von der verletzungsbedingten Aufgabe von Publikumsliebling Mark Keller (59). Anschließend hieß es: rein in den Flieger und ab ins Training!

In nicht einmal 48 Stunden musste die Blondine zwei Tänze erlernen, um beim Gastspiel im Kölner Musical Dome konkurrenzfähig zu sein. Am Ende heimsten Lulu und Massimo Sinató starke 49 von 60 Punkten ein. Gereicht hat es trotzdem nicht.

"Ausscheiden ist nie ein gutes Gefühl", stellte die Sängerin nach ihrem neuerlichen Show-Ende im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60) klar. Mit Bedauern fügte sie hinzu: "Ich konnte nicht so viel geben wie mit vier Tagen Training."

Trotz des bitteren Schicksals fällt ihr Fazit insgesamt positiv aus: "Es ist natürlich traurig, dass es nicht weitergeht, und ich die letzten zwei Tänze nicht mehr tanzen kann, aber ich bin bis hier gekommen und bin trotzdem glücklich."

Warum sie nach ihrem Auftritt in Tränen ausbrach, erklärte die jüngere Schwester von Sarah Connor (43) so: "Ich war froh, wieder hier zu sein. Es hat so eine ganz bestimmte Energie irgendwie. Und dann wird es manchmal ziemlich emotional."