Monatelange Gerüchte beendet: "Let's Dance"-Star zeigt neue Liebe

Köln - Seit Monaten gibt es Gerüchte um eine Lovestory zwischen Milano (28) und Marta Arndt. Jetzt gibt es die Bestätigung, dass der " Let's Dance "-Star vergeben ist - nur nicht an die Profitänzerin.

Rapper Milano (28) und Influencerin Zoe Charline Salgado Villatoro (21) teilen ihr erstes Paar-Foto im Netz. © Bildmontage: Instagram/milanoo (Screenshot)

Auf Instagram teilten der Rapper und seine neue Freundin jetzt ein vielsagendes Foto und beendeten damit gleichzeitig die andauernden Spekulationen. Die Frau, mit der er sich vertraut Arm in Arm im Urlaub zeigt, ist dabei keine Unbekannte.

Es handelt sich dabei um Zoe Charline Salgado Villatoro. Die Influencerin ist auf TikTok erfolgreich. Über eine Million Menschen haben dort ihren Kanal "Zoe Salg" abonniert. Auf Insta folgen ihr immerhin knapp 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Dort hatte sie das süße Pärchenfoto auch als Erstes gezeigt.

Romantische Zeilen füreinander haben sich Milano, der im Rahmen der RTL-Tanzshow an der Seite von Arndt jüngst den zweiten Platz belegte, und seine Liebste allerdings vorerst noch verkniffen. Lediglich ein gelbes Herz-Emoji garniert den Liebespost.

Neben seiner Tanzpartnerin war auch Zoe schon einmal als mögliche neue Freundin des Musikers in den Fokus gerückt. Auslöser war ein heimliches Foto, welches während seiner "Let's Dance" Zeit entstanden war.