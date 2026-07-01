Liebes-Tacheles von Joel Mattli: Das ist mit "Let's Dance"-Profi Malika Dzumaev wirklich gelaufen

Köln - Monatelange Liebes-Gerüchte, ein gemeinsamer Traumurlaub und sogar Mamas Komplimente in Richtung der möglichen Schwiegertochter! Jetzt hat " Let's Dance "-Star Joel Mattli (32) endgültig für romantische Fakten rund um Malika Dzumaev (35) gesorgt.

Zusammen mit Malika Dzumaev tanzte sich Joel Mattli in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel bis aufs Podest. © Thomas Banneyer/dpa

Über knapp drei Monate hatten sich die beiden im Rahmen der abgelaufenen Staffel von "Let's Dance" immer besser kennengelernt und von Woche zu Woche verstanden.

Noch bevor das Finale seine Schatten vorausgeworfen hatte, rankten sich daher heftige Liebes-Spekulationen um Joel und Malika.

Hat es zwischen den Tanzpartnern tatsächlich gefunkt? Die Antwort: Nein!

Das hat der Schweizer in einem Interview mit dem schweizer Onlinemagazin "Nau.ch" verraten. "Wir haben das Glück, dass wir wirklich super miteinander auskommen, dass wir über alles reden können. Man hat einfach eine gute Harmonie. Und das ist schön und das genießen wir."

Auch ein kurioser Moment mit seiner Mutter wird thematisiert. Die soll ihrem Sohn nämlich einen Onlineartikel zugeschickt und gefragt haben, ob sie etwas verpasst habe.

"Du darfst nicht alles so ernst nehmen, was geschrieben wird", so seine Antwort auf die neugierige Nachfrage.