Nach "Let's Dance"-Aus: War Maria Clara Groppler enttäuscht vom Tanzpartner?

Mikael Tatarkin (27) und Maria Clara Groppler (24) waren nach ihrem Ausscheiden aus der RTL-Show "Let's Dance" am Freitagabend sichtlich enttäuscht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zuvor waren Spekulationen laut geworden, dass die 24-Jährige mit ihrem Tanzpartner nicht ganz glücklich gewesen sein soll.

Nun stellt Maria Clara klar: "Vielleicht kam es in unserem Einspieler nicht so rüber. Wir waren am Anfang schon überrascht, dass wir miteinander tanzen, weil wir uns halt nicht kannten."

Die gemeinsame "Let's Dance"-Zeit habe die beiden aber zueinanderfinden lassen, so die Comedian, die sicher ist: "Wir sind wirklich richtig gut befreundet jetzt."

Die Gerüchte über ihre angebliche Unzufriedenheit mit Mika kamen durch eine Äußerung von Ex-"Let's Dance"-Kandidat und -Urgestein Christian Polanc (45) auf.