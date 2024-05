Nach Schock-Aus bei "Let's Dance": Das vermisst Tony Bauer überhaupt nicht an der Show

"Da habe ich gedacht, dass ich voll der Honk bin, weil ich nicht richtig gepeilt habe, was ich machen muss."

"Dieses frühe Aufstehen, in die Tanzschule zu fahren und dann richtig verklatscht, ohne Kaffee, die ersten Schritte zu machen" - diesem Gefühl trauert der Duisburger keinesfalls hinterher.

Zuvor fegte er mit Profitänzerin Anastasia Stan (26) übers RTL-Parkett. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ausgerechnet die Tatsache, dass er selbst so positiv von sich überrascht gewesen sei, habe ihm den freiwilligen Rückzug umso schwerer gemacht.

"Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich nicht so gut getanzt hätte", klopfte sich der 28-Jährige symbolisch selbst auf die Schulter.

Bei den TV-Zuschauern kam der Komiker jedenfalls bestens an. Woche für Woche voteten ihn seine Fans Runde um Runde weiter.

Eine Sache scheint ihm einige Tage nach seinem freiwilligen Aus aber dann doch sehr zu fehlen. Die Blödeleien mit seinen prominenten Mitstreitern!

"Allerdings vermisse ich genau so sehr die Kameraproben am Donnerstag, wo es um nichts ging, wo man einfach rumblödeln konnte – was einfach witzig war."

Am heutigen Freitagabend (20.15 Uhr) steigt bei "Let's Dance" dann der Kampf ums große Tanz-Finale! Mit dabei sind Detlef Soost (53) mit Ekaterina Leonova (37), Jana Wosnitza (30) mit Vadim Garbuzov (37), Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33) und Ann-Kathrin Bendixen (24) mit Valentin Lusin (37).