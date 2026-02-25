"Let's Dance"-Comeback: Alexandru Ionel packt aus - "Einfach aus dem Leben gerissen"

Hamburg/Köln - Der Start der 19. Staffel " Let's Dance " steht kurz bevor. Doch erst vor wenigen Tagen wurde bekannt: Profitänzer Mikael Tatarkin (29) wird aufgrund einer Verletzung nicht mit dabei sein . Stattdessen springt Alexandru Ionel (31) als altbekanntes Gesicht kurzerhand ein.

Im Vorjahr war Alexandru Ionel (31, r.) mit Marie Mouroum (33) auf dem Parkett - in der neuen Staffel springt er für Mikael Tatarkin (29) ein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch für den 31-Jährigen eine Überraschung. Zu den spontanen Neuigkeiten äußert sich Ionel nun auf Instagram: "Manchmal hat das Leben eigene Spielregeln und es kommt alles anders als erwartet. Deshalb heißt es jetzt für mich: ab nach Köln."

Eigentlich lebt der 31-Jährige mit seiner Frau Patricija (31) und den drei Kindern in Hamburg. Neben seiner Tanzkarriere ist Ionel in der Hansestadt auch noch als Zahnarzt tätig. Doch auf eine Behandlung des Tanzprofis müssen seine Patienten erst einmal warten.

"Dass am Freitag schon die erste Show ist … Einfach unglaublich aus dem Leben gerissen", erklärt Ionel weiter. "Aber so ist das manchmal". Schließlich startet die neue Staffel bereits am 27. Februar. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibe da nicht.

"Also in der Kürze der Zeit musste ich schnell meinen Koffer packen. Und was habe ich mitgenommen? Natürlich genug Unterhosen, Tanzschuhe … Und deshalb kann die wilde Fahrt jetzt nichts mehr aufhalten", scherzt er.

Neben all der Aufregung und Vorfreude richtet der 31-Jährige zudem emotionale Worte an seinen Profi-Kollegen Mika. "Nichtsdestotrotz bin ich super traurig für meinen Kollegen. Ich weiß, wie frustrierend das sein kann, so kurz vor dem Ziel und vor der ersten Show auszuscheiden. Deshalb an dich: gute Besserung."