Promis total emotional: Bei "Let's Dance" fließen schon erste Tränen

Köln - Am Freitag geht die brandneue Staffel von " Let's Dance " auf Sendung - hinter den Kulissen kullern allerdings schon jetzt die ersten Tränchen. Ist das Abenteuer für manche Promis etwa zu hart und herausfordernd?

Am Freitag startet auf RTL die 19. Staffel von "Let's Dance". © Wolfgang Kumm/dpa-Zentralbild/dpa

Am Montag hatten sich die ersten Profi-Tänzer öffentlich bei ihren Communitys gemeldet und verraten, dass die allerersten Trainingseinheiten losgehen. Einen Tag später werden die ersten Promis von den eigenen Emotionen überrannt.

Ganz vorn mit dabei: Ex-"Princess Charming" Vanessa Borck. Die 29-Jährige nimmt sich während des Trainings kurz raus und gibt ihren Fans auf Instagram einen ersten Einblick in die aufgewühlte Gefühlswelt.

"Ich muss sagen, es macht erstens wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, es ist wirklich toll. Aber ich muss auch sagen, dass ich gerade einen emotionalen Moment hatte", gibt sie offen und ehrlich zu.

Und weiter: "Aber nicht, weil es so viel ist. Sondern deshalb, weil ich mich die ganze Zeit vergleiche und denke, ich bin die Schlechteste in der Gruppe."