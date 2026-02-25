Promis total emotional: Bei "Let's Dance" fließen schon erste Tränen
Köln - Am Freitag geht die brandneue Staffel von "Let's Dance" auf Sendung - hinter den Kulissen kullern allerdings schon jetzt die ersten Tränchen. Ist das Abenteuer für manche Promis etwa zu hart und herausfordernd?
Am Montag hatten sich die ersten Profi-Tänzer öffentlich bei ihren Communitys gemeldet und verraten, dass die allerersten Trainingseinheiten losgehen. Einen Tag später werden die ersten Promis von den eigenen Emotionen überrannt.
Ganz vorn mit dabei: Ex-"Princess Charming" Vanessa Borck. Die 29-Jährige nimmt sich während des Trainings kurz raus und gibt ihren Fans auf Instagram einen ersten Einblick in die aufgewühlte Gefühlswelt.
"Ich muss sagen, es macht erstens wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, es ist wirklich toll. Aber ich muss auch sagen, dass ich gerade einen emotionalen Moment hatte", gibt sie offen und ehrlich zu.
Und weiter: "Aber nicht, weil es so viel ist. Sondern deshalb, weil ich mich die ganze Zeit vergleiche und denke, ich bin die Schlechteste in der Gruppe."
Tanzpaare hinter den Kulissen bereits bekannt
Tatsächlich habe die Social-Media-Bekanntheit schon seit vielen Jahren ein Problem damit, sich andauernd mit anderen zu vergleichen und sich selbst schlechter zu machen, als sie ist.
Aber auch Promi-Kollegin Anna-Carina Woitschack (33) kann die ersten Sendeminuten am kommenden Wochenende nicht erwarten. "Ob ich nur vom Tanzen geträumt habe? Ja!", offenbart sie zum Start des Trainings.
Aufseiten der Profis - insbesondere bei Publikumsliebling Ekaterina Leonova (38) - mache sich zwar auch Nervosität breit, aber unterm Strich nicht in ähnlichem Maße wie bei den 14 Promis. "Wir haben viel miteinander gelacht und ein erstes, gutes Ergebnis geschafft."
Bevor am Freitag (20.15 Uhr) in der "Wer tanzt mit wem?"-Show die diesjährigen Tanzpaare den TV-Zuschauern verraten werden, wissen die übrigens schon seit Anfang der Woche Bescheid.
Verraten dürfen Vanessa Borck und Co. ihre Tanzpartner aber nicht. Schon am Samstag (20.15 Uhr) tanzen die neuformierten Paare in der ersten Liveshow bei RTL. Parallel ist "Let's Dance" auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/nessiontour, Wolfgang Kumm/dpa-Zentralbild/dpa