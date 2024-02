Neue "Let's Dance"-Staffel: Diese sexy Promi-Kandidatin hat keinen festen Wohnsitz mehr!

Köln - Am heutigen Freitag beginnt auch für Ann-Kathrin Bendixen das " Let's Dance "-Abenteuer. Das Kuriose: Durch ihre Teilnahme hat die 24-Jährige erstmals seit rund fünf Jahren wieder einen festen Wohnsitz!

Seit ihrem 19. Lebensjahr reist Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" mit ihrem Motorrad um die Welt. © Bildmontage: Instagram/affe_auf_bike (Screenshots)

Mit gerade einmal 19 Jahren entkam die attraktive Blondine, die im Netz besser unter dem Pseudonym "Affe auf Bike" bekannt ist, nur äußerst knapp dem Tod. Danach krempelte sie ihr komplettes Leben um und reist seither mit ihrem Motorrad um die Welt.

Auf Instagram, TikTok und YouTube lässt Bendixen ihre Community an ihrem Leben in absoluter Freiheit teilhaben, teilt spannende Geschichten und spektakuläre Aufnahmen. Die Nächte auf ihren Touren verbringt sie meist in Zelten oder unter freiem Himmel.

Einen festen Wohnsitz hat die Weltenbummlerin schon länger nicht mehr. Das sei für sie aber auch gar kein Problem. "Ich bin immer on tour und genieße die Reise und bin dementsprechend immer unterwegs", betont sie im Gespräch mit RTL.

Ihre Herausforderung besteht ab sofort nicht nur darin, die Tanz-Choreografien zu lernen, sondern sich auch an das Leben an einem festen Ort zu gewöhnen. Sollte sie bis zum Schluss dabei bleiben, würde sie tatsächlich satte drei Monate im Hotel leben.