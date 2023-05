Paukenschlag bei "Let's Dance": Zwei weitere beliebte Tänzer steigen aus!

Im Herbst geht es für den "Let's Dance"-Cast um Juror Joachim Llambi (58) wieder auf große Tour. Zwei Top-Stars werden dabei allerdings fehlen. © Bildmontage: Andreas Renz/Getty/POOL/dpa, Jörg Carstensen/dpa

Am Mittwoch hatte bereits der in diesem Jahr viel diskutierte Star-Tänzer Christian Polanc (44) in einem Video verkündet, im Herbst nicht mit dabei zu sein, wenn seine Kolleginnen und Kollegen wieder zusammen mit einigen Promis durch die Republik ziehen. "No partner, no tour", erklärte er bei Instagram vielsagend.

Nachdem RTL die Listen der teilnehmenden Profis auf dem offiziellen "Let's Dance"-Kanal veröffentlicht hatte, war aber auch klar, dass noch zwei weitere absolute Star-Tänzer auf der großen Arena-Tour fehlen werden: Massimo Sinató (42) und Isabel Edvardsson (40)!

Im Gegensatz zu Kollege Polanc hat sich der in Mannheim geborenen Halbitaliener bislang aber noch nicht zu seinem Aus geäußert. Trotzdem glauben die Fans die wahren Gründe zu kennen.

"Ich vermute, dass Massimo beim Kind bleiben möchte", schrieb eine Userin in die Kommentarspalte unter dem Beitrag. Dieser Meinung waren auch noch einige andere Nutzer. Dennoch ist die Enttäuschung unter den Fans groß: "Schade - ohne Massimo!"