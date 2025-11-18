Gellende Buhrufe bei "Let's Dance"-Tour: Moderator Daniel Hartwich bringt Publikum gegen sich auf

Köln - Seit Anfang des Monats reisen die " Let's Dance "-Stars durch Deutschland. Am Freitagabend machte man halt in Oberhausen. Moderator Daniel Hartwich (47) leistete sich dabei einen Fauxpas.

Moderator Daniel Hartwich (47) brachte das Publikum mit einem Fauxpas gegen sich auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn im Rahmen der Live-Tour war man in der Rudolf Weber Arena zu Gast. Als die Profitänzer, Promis, die Jury und der 47-Jährige die Bühne betraten, gab es tosenden Applaus von den Zuschauerrängen.

Doch die Stimmung änderte sich schlagartig. Grund dafür war eine Aussage des Moderators, direkt zu Beginn der Show. Wie "Der Westen" berichtet, soll der gebürtige Frankfurter versehentlich verkündet haben, dass an diesem Abend der "Dancing Star" aus Dortmund gesucht wird.

Das kam beim Oberhausener Publikum erwartungsgemäß nicht gut an und wurde mit gellenden Buhrufen quittiert.

Allerdings hielt der Ärger der Zuschauer nicht lange an. Nach einer Entschuldigung des 47-Jährigen konnte auch das Publikum über den Fauxpas lachen.

Und auch Chefjuror Joachim Llambi (61) sorgte kurz nach Betreten der Bühne für Aufsehen.