Gellende Buhrufe bei "Let's Dance"-Tour: Moderator Daniel Hartwich bringt Publikum gegen sich auf
Köln - Seit Anfang des Monats reisen die "Let's Dance"-Stars durch Deutschland. Am Freitagabend machte man halt in Oberhausen. Moderator Daniel Hartwich (47) leistete sich dabei einen Fauxpas.
Denn im Rahmen der Live-Tour war man in der Rudolf Weber Arena zu Gast. Als die Profitänzer, Promis, die Jury und der 47-Jährige die Bühne betraten, gab es tosenden Applaus von den Zuschauerrängen.
Doch die Stimmung änderte sich schlagartig. Grund dafür war eine Aussage des Moderators, direkt zu Beginn der Show. Wie "Der Westen" berichtet, soll der gebürtige Frankfurter versehentlich verkündet haben, dass an diesem Abend der "Dancing Star" aus Dortmund gesucht wird.
Das kam beim Oberhausener Publikum erwartungsgemäß nicht gut an und wurde mit gellenden Buhrufen quittiert.
Allerdings hielt der Ärger der Zuschauer nicht lange an. Nach einer Entschuldigung des 47-Jährigen konnte auch das Publikum über den Fauxpas lachen.
Und auch Chefjuror Joachim Llambi (61) sorgte kurz nach Betreten der Bühne für Aufsehen.
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi kann sich einen bissigen Kommentar nicht verkneifen
Der bekennende Fan des MSV Duisburg hat seinen Lebensmittelpunkt zwar auf die beliebte Ferieninsel Mallorca verlegt, doch den Aufenthalt in Oberhausen nutzte er nach Angaben von "Der Westen" für einen Besuch in seiner Heimatstadt Duisburg.
Doch die Anreise in die Rudolf Weber Arena verlief nicht nach Wunsch für den "Let's Dance"-Juroren. Auf die Frage von Moderator Daniel Hartwich, ob der 61-Jährige mit dem Fahrrad angereist sei, konnte sich Llambi einen bissigen Kommentar nicht verkneifen.
"Alles besser als über die A3", machte der gebürtige Duisburger klar.
Grund dafür: Die Autobahn A3 bleibt rund um das Kreuz Kaiserberg für etwas mehr als eine Woche lang gesperrt. Erst am kommenden Montag (17. November) läuft es wieder geregelt und wird für den Verkehr freigegeben.
