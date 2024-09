RTL lässt die "Let's Dance"-Bombe für 2025 platzen: Das hat es in der Show noch nie gegeben!

Köln - Seit 2006 flimmerten insgesamt schon 17 Staffeln der Tanzshow " Let's Dance " über die Mattscheibe. Für das kommende Jahr hat RTL jetzt eine Neuerung bekannt gegeben, die es so noch nie gegeben hat!

Das Tanzformat "Let's Dance" zählt nicht nur zu den beliebtesten, sondern auch zu den erfolgreichsten RTL-Produktionen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Laut dem Kölner Privatsender wird es an Ostern 2025, genauer gesagt an Karfreitag, eine Spezial-Ausgabe des beliebten Freitagabendformats geben. Am 18. April heißt es dann: "Let's Dance - die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten".

Bisher hatten die Fernsehmacher aus der Rheinmetropole aufgrund des sogenannten stillen Feiertags stets eine Best-of-Ausgabe gesendet. Doch diesmal wird alles anders, denn: Die Fans dürfen die Sendung tatsächlich mitgestalten!

Schon jetzt läuft ein Voting, in dem darüber abgestimmt werden kann, welche Lieblinge aus den vergangenen 17 Staffeln zu den beliebtesten zählten. Satte 207 Promis stehen zur Auswahl!

Im Rahmen des Specials soll dann ein Top-25-Ranking enthüllt werden. Mehr Infos gibt RTL derzeit noch nicht preis. Aufgrund des Tanzverbots dürfte es sich aber wohl um eine aufgezeichnete Sendung handeln.